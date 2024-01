WRC Montecarlo: Neuville supera a Ogier en un emocionante mano a mano

Neuville comenzó el sábado por la tarde con el liderato del rally, pero dos victorias de etapa de Ogier, incluido el 700º triunfo parcial del francés, dieron al piloto de Toyota una ventaja de 0,8s sobre Neuville tras la penúltima etapa del día.

Sin embargo, Neuville, de Hyundai, respondió brillantemente para sorprender a Ogier en la última prueba y recuperar una ventaja de 3,3s, que llevará a la última jornada del domingo.

Neuville también se aseguró provisionalmente el máximo de 18 puntos que se ofrecen para hoy en virtud de una nueva estructura de puntos para 2024 que recompensa a las 10 mejores tripulaciones. Estos puntos estarán asegurados si el piloto de Hyundai termina el rally el domingo, donde se ofrece un máximo de siete puntos para el piloto más rápido de la etapa, además de cinco puntos extra para el ganador de la Power Stage.

Ogier, que comenzó el día en tercera posición, está encaminado para sumar 15 puntos, mientras que el líder del rally del viernes, Evans, está listo para sumar 13 puntos en tercera posición [+34.9s] tras un día frustrante.

Ott Tanak, de Hyundai, terminó cuarto un sábado interrumpido por problemas de motor [+1m46.9s], por delante de Adrien Fourmaux, de M-Sport[+2m54.0s]. Andreas Mikkelsen ha arrebatado la sexta plaza [4m21.2s] a Gregoire Munster, que se ha retirado en la 12ª etapa. Su abandono elevó a Takamoto Katsuta, de Toyota, a la séptima posición [+7m34.0s].

La batalla por la victoria subió de nivel cuando se reanudó la acción el sábado por la tarde. Ogier declaró que tenía que pilotar a la perfección para mantenerse en la lucha al mediodía, y el francés cumplió.

Ogier realizó un esfuerzo fulgurante en la 12ª etapa (Esparron/Oze -18,79 km), la segunda pasada por la prueba en la que Neuville fue protagonista por la mañana. En esta ocasión, el piloto de Toyota logró batir por 5,5s a un comprometido Neuville, líder del rally, que consideró que había realizado una buena etapa.

Ogier admitió que arriesgó más al marcar el tiempo que situó al ocho veces campeón del mundo a 2,2s del ganador de Montecarlo 2020.

Foto: Toyota Racing Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Evans comenzó la prueba en segunda posición de la general, pero tuvo problemas en la etapa y acabó cediendo 16.9s, lo que le hizo caer a la tercera posición.

"Es una gran sorpresa", dijo Evans. "Me sorprende que sea tan malo, no me sentí muy bien pero es un poco crónico".

Tanak y Katsuta marcaron tiempos idénticos, y este último fue ganando confianza. Sin embargo, para Munster, sexto clasificado, la etapa terminó con un desengaño en el km 6,3.

El piloto de M-Sport se salió en un tramo de grava en una curva a izquierdas a baja velocidad, lo que provocó que su Puma quedara encallado en las barreras y pusiera fin a su jornada de forma prematura.

Ogier continuó con su inspirado ataque en la 13ª etapa (Les Nonieres/Chichilianne, 20,04 km), que ofreció condiciones contrastadas. La primera mitad estaba seca, antes de que un túnel separara la carretera seca de una sección final húmeda y resbaladiza.

Ogier, que quería demostrar su valía, logró la 700ª victoria de etapa de su carrera. Superó a Neuville por 3.0s, lo que fue suficiente para colocarse en cabeza del rally por primera vez este fin de semana por 0.8s.

"Tenemos que seguir apretando, estamos muy cerca", dijo Ogier. "Es muy bonito, nos encanta [la lucha] y también es bueno para los aficionados. Ahora no hay tiempo para echarse atrás, sólo hay tiempo para empujar".

Evans fue incapaz de igualar el ritmo de Ogier y Neuville por segunda etapa consecutiva. El tres veces subcampeón del mundo tuvo problemas en los tramos de baja adherencia y cedió otros 7,6s a su compañero de equipo, mientras se alejaba a 21,9s del liderato.

Foto: Toyota Racing Elfyn Evans, Toyota Gazoo Racing WRT

Neuville dio la respuesta perfecta al ritmo de Ogier al adjudicarse la última etapa por 4,1s de forma asombrosa para volver a liderar el rally, mientras que Evans perdía otros 13,8s.

"Hemos hecho una buena etapa, ha sido perfecta", dijo Neuville. "Todo ha ido bien y he disfrutado mucho con el coche, ha sido increíble".

En WRC2, Nikolay Gryazin recuperó el liderato de Pepe López en la última etapa del día, ambos separados por 0,2s.

El rally concluirá tras tres etapas el domingo.