WRC Monte Carlo: Solberg controla la situación, Evans contiene a Ogier mientras empeoran las condiciones

Oliver Solberg sigue bajo control del Rally Monte Carlo con una ventaja de más de un minuto, mientras las condiciones invernales empeoraron en la prueba inaugural del Campeonato del Mundo de Rally el sábado por la mañana.

Las nevadas nocturnas hicieron que los equipos se enfrentaran a condiciones más propias del Rally de Suecia que de Monte Carlo y, pese a perder tiempo inicialmente, Solberg contraatacó para restablecer su ventaja hasta 1m02.8s sobre su compañero de equipo en Toyota, Elfyn Evans. El vigente campeón del mundo y maestro de Monte Carlo, Sebastien Ogier, se mantuvo tercero, aunque a 1m13.1s del liderato.

Los equipos montaron neumáticos con clavos, pero se vieron obligados a avanzar a paso de tortuga en el primer tramo del día [SS10 La Breole/Bellaffaire 1], que estaba cubierto de nieve y hielo.

Ogier fue quien mejor se adaptó a las condiciones, completando los 29,93 km del tramo con un registro suficiente para lograr la victoria de etapa, su tercera consecutiva tras el ataque de la noche del viernes. Ogier fue 3.5s más rápido que Evans, lo que redujo la diferencia con el piloto galés, segundo en la general, a 3.0s.

El líder del rally, Solberg, perdió 20.5s después de admitir que no había preparado suficientemente sus neumáticos con clavos antes del tramo. La ventaja del piloto de Toyota se redujo a 51.4s sobre Evans, mientras que Ogier, al admitir que sus opciones de alcanzar a Solberg eran escasas, quedó más relegado.

"El primer puesto está demasiado lejos, pero tenemos que hacer lo mejor posible para luchar por el podio de esta manera", dijo Ogier.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Federico Manoni / NurPhoto via Getty Images

Fue un 1-2-3-4 de Toyota en el tramo, ya que Takamoto Katsuta marcó el tercer mejor tiempo para meterse en el top 10 tras un error que provocó un fallo en la dirección asistida el viernes.

Las condiciones mejoraron rápidamente en el último tramo del bucle, que fue una repetición del tramo que había sido neutralizado con bandera roja el jueves por la noche.

Los pilotos que abrían pista se encontraron con nieve y zonas de hielo, pero cuando pasó Solberg gran parte del hielo ya se había derretido. El líder del rally aprovechó las condiciones, mientras que sus rivales Evans y Ogier tuvieron dificultades, lo que se tradujo en una quinta victoria de tramo en el rally. Solberg fue 11.4s más rápido que Evans, mientras que Ogier perdió 18.7s.

"Los clavos están funcionando ahora, es un poco más fácil. Me sentí un poco más cómodo aquí", dijo Solberg.

Evans añadió: "Fue muy, muy difícil. Al principio te encuentras con algo de hielo y nieve, que ya es bastante malo, pero cuando llegas al barro nieve es una lotería. Hacia el final, el equipo de grava tenía todo con hielo negro, pero ha evolucionado muchísimo. No fui lo suficientemente valiente como para ignorar lo que dijeron".

Adrien Fourmaux, de Hyundai, fue el tercer Rally1 más rápido del tramo, ya que el francés terminó el bucle cuarto en la general y por delante de su compañero de equipo Thierry Neuville, quinto.

Adrien Fourmaux Alexandre Coria, , Hyundai Shell Mobis World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: McKlein Photography / LAT Images via Getty Images

El debutante en Rally1 Jon Armstrong continuó sexto con M-Sport-Ford pese a sufrir un pinchazo lento tras golpear un puente en el tramo 10. Hayden Paddon, de Hyundai, que también compite por primera vez con un coche Rally1, se dirigió a la asistencia del mediodía en séptima posición.

"Se está volviendo cada vez más difícil. Sé que tenemos que terminar y eso lo hace aún más complicado. Creo que [el copiloto] John [Kennard] puede pilotar mejor, quizá pueda subirse a esto en el próximo tramo", dijo Paddon.

El top 10 lo completaron el líder de WRC2, Leo Rossel, Katsuta y el piloto de Lancia Nikolay Gryazin. Los equipos afrontarán dos tramos más, incluido un paso por una sección del circuito del Gran Premio de Mónaco esta tarde.