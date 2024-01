WRC Montecarlo: Neuville supera a Evans y Ogier y es líder

Neuville se dirigió al parque de servicio del mediodía con una ventaja de 5,1s sobre Evans después de una impresionante mañana en la que se destacó especialmente por su actuación en la novena etapa.

Ogier, nueve veces ganador de Montecarlo, cayó de la segunda a la tercera posición, pero terminó el bucle a 7,7s de distancia de la cima.

Ott Tanak se mantuvo cuarto (+1m18.6s) a pesar de sufrir un problema de motor en su Hyundai. Adrien Fourmaux (+2m06.4s), de M-Sport, realizó una conducción controlada para completar el bucle en quinta posición por delante de su compañero de equipo Gregoire Munster, que ascendió a la sexta (+3m39.1s) por delante de Andreas Mikkelsen (+3mm44.1s), de Hyundai.

Takamoto Katsuta, de Toyota, se colocó octavo al continuar su recuperación tras perder cinco minutos por una salida de pista el viernes.

Antes de que empezaran las etapas, el i20N de Tanak no arrancó en el parque cerrado, lo que obligó a remolcarlo para que su equipo pueda reparar el problema.

Tanak pudo completar la novena etapa (Esparron/Oze, 18,79 km), pero volvió a sufrir un problema de motor que recordaba al del jueves por la noche.

"Esta mañana hemos tenido algunos problemas con el motor, que a veces funciona y a veces no", dijo Tanak, que marcó el sexto mejor tiempo.

La etapa en sí supuso un duro reto para las tripulaciones gracias a zonas heladas y zonas increíblemente resbaladizas.

No pasó mucho tiempo antes de que uno de los pilotos se viera afectado. Mikkelsen se salió de la carretera en la primera curva y tuvo suerte de que su i20 N encontrara un terraplén que le sirviera de escapatoria.

Photo by: McKlein / Motorsport Images Andreas Mikkelsen, Torstein Eriksen, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

"En medio de la curva me he salido de la carretera y hemos tenido mucha suerte de estar aquí. Después de eso, seguro que ya no tienes confianza en nada", dijo Mikkelsen.

Fue su compañero de equipo Neuville quien se robó el show, ya que el belga realizó un trabajo impresionante para adjudicarse su cuarta victoria de etapa. El piloto de Hyundai marcó un tiempo 9,6s más rápido que el líder del rally, Evans, que encontró las condiciones "difíciles de juzgar".

Sin embargo, lo más importante es que Neuville fue 18,8s más rápido que Ogier, que se deslizó hasta la tercera posición de la general. Ogier achacó la pérdida de tiempo a que su información era "demasiado cuidadosa".

"Estaba bien despierto esta mañana. Para ser sincero, esperaba que las condiciones fueran peores, pero he hecho una carrera decente", dijo Neuville, que saltó a la segunda posición de la general, a 6,5s de Evans.

Mientras Neuville marcaba el ritmo, Munster, el nuevo fichaje de M-Sport, se convertía en el centro de atención al marcar su primer tiempo entre los tres mejores de una etapa en su carrera en la máxima categoría del WRC, lo que le permitía ascender hasta la sexta posición de la general.

Ogier respondió en la Etapa 10 (Les Nonieres-Chichilianne, 20,04 km) con su propia victoria de etapa y la batalla por la victoria dio un nuevo giro.

El francés superó una complicada etapa de montaña que incluía una bajada grasienta para marcar un tiempo 2,1s más rápido que Neuville.

Pero fue Neuville, quien se disparó a la cima de la tabla de posiciones, ya que Evans se quedó sin impulso híbrido, lo que le costó 9,5s, entregando una ventaja de 0,9s al piloto de Hyundai. Como resultado, el trío quedó dividido en 5,1s en la general.

Photo by: Toyota Racing Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Katsuta realizó su mejor pilotaje del rallye hasta el momento y marcó el tercer mejor tiempo por delante de Tanak, que fue capaz de gestionar su problema de motor durante la prueba.

Neuville amplió su ventaja sobre Evans a 5.1s después de compartir la victoria de la etapa 11 (Pellafol/Agnieres-en-Devoluy - 21.37km) con su compañero de equipo Tanak. El tiempo de Neuville llegó a pesar de algunos problemas con sus notas.

Ogier fue 2,6s más lento, mientras que Evans perdió otros 4,2s, pero se mantuvo segundo en la general.

Nikolay Gryazin, con un Citroën, mantuvo una ventaja de 1,3s sobre Pepe López en WRC2, mientras que Oliver Solberg se retiró del rally con un doble pinchazo.