WRC Montecarlo: Oliver Solberg domina para lograr una victoria sensacional

Oliver Solberg dejó en claro sus credenciales en el Campeonato Mundial de Rally con una impresionante victoria en el Rally de Montecarlo, en uno de los inicios de temporada más desafiantes de los últimos tiempos.

El nuevo fichaje de Toyota desafió todos los pronósticos en condiciones extremas de nieve y hielo para conseguir un triunfo contundente, superando a sus compañeros de equipo con mayor experiencia Elfyn Evans [+51,8 s] y al vigente nueve veces campeón del mundo y diez veces ganador de Montecarlo, Sébastien Ogier [+1m10,4 s]. Con ello, Solberg, de 24 años, se convirtió en el ganador más joven de la prueba en la era del WRC y en el primer Solberg en triunfar en Montecarlo.

“No lo entiendo en este momento. Es otro día emocional”, dijo Solberg tras lograr su segunda victoria en el WRC, después de su triunfo en Estonia el año pasado.

“El rally más difícil que he hecho en mi vida. Es mi primer rally sobre asfalto con este coche y aquí estamos, ganando la prueba. Solo quiero dar un enorme agradecimiento a Toyota por la confianza y la fe. El trabajo en equipo ha sido excepcional”.

Solberg y su copiloto Elliott Edmondson tomaron el liderazgo del rally en una dramática noche del jueves. La dupla dominó unas condiciones de nieve extremadamente difíciles para ganar el segundo tramo por unos impresionantes 31,1 segundos sobre Evans, superando al galés, que había liderado tras el tramo inaugural.

Con una ventaja de 44,2 segundos al llegar al viernes después de que el tramo tres fuera neutralizado con bandera roja por razones de seguridad, Solberg siguió marcando un ritmo espectacular sobre nieve y hielo para ampliar su liderato a más de un minuto tras el tramo cuatro. Un pinchazo lento en el siguiente tramo redujo su ventaja sobre Evans a 43,5 segundos, antes de que el sueco respondiera en el tramo seis con su tercera victoria de tramo para recuperar la diferencia.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: TOYOTA GAZOO Racing

Solberg vivió un momento de infarto en el tramo 12 cuando su GR Yaris fue sorprendido por el hielo, se salió de la carretera y atravesó una valla. Afortunadamente, pudo girar el coche y reincorporarse al tramo. Tal era su ritmo que el incidente no le impidió ganar el tramo por 1,9 segundos sobre Evans.

La nieve y el hielo siguieron representando el mayor desafío para las tripulaciones el domingo. Solberg fue sorprendido en dos ocasiones, perdiendo tiempo en momentos puntuales, pero logró mantenerse firme para asegurar una victoria notable. Evans, sin embargo, superó a Solberg por 6,5 segundos para ganar el Power Stage.

Los compañeros de equipo de Solberg, Evans y Ogier, tuvieron dificultades para igualar su ritmo de forma constante, aunque en algunos momentos se vieron perjudicados por el orden de salida durante el jueves y el viernes. Ogier, en particular, estuvo incómodo y centró la mayoría de sus quejas en los neumáticos de invierno Hankook, que la mayoría de las tripulaciones no lograron confiar plenamente para limpiar adecuadamente el barro de la carretera. El francés tuvo problemas para recuperarse tras perder más de un minuto en el tramo dos, al ser el primero en enfrentarse a la nieve.

Toyota ganó todos los tramos hasta que Hyundai finalmente logró su primer triunfo cuando Adrien Fourmaux se impuso en el súper especial disputado sobre una sección del circuito del Gran Premio de Mónaco el sábado por la noche. El francés había tenido un rally movido hasta ese momento, que incluyó una falla del freno de mano, un problema con la bomba de combustible y un trompo espectacular en el tramo 12.

Los tres pilotos de Hyundai encontraron muy complicadas las condiciones de nieve y hielo, con dificultades para confiar en el paquete de neumáticos. Fourmaux se había mantenido en la quinta posición detrás de su compañero Thierry Neuville hasta que este último se salió a una zanja en el tramo nueve, lo que le costó tres minutos.

Fourmaux impresionó durante el domingo, marcando el mejor tiempo en el penúltimo tramo antes de asegurar el cuarto puesto [+3m57,1 s]. Neuville tuvo que conformarse con la quinta posición [+4m30,3 s] tras perder dos minutos en un cambio de rueda al inicio del tramo 15. El tercer Hyundai, pilotado por Hayden Paddon en su regreso a la máxima categoría del WRC desde 2018, terminó en la 11ª posición. El neozelandés se encontraba dentro del top 10 hasta una salida en el tramo 12 que le costó seis minutos, cuando los aficionados lograron empujar el coche de vuelta a la carretera. Paddon finalizó el rally en décima posición.

El piloto de WRC2 Leo Rossel dominó su categoría para llevarse la victoria, terminando en sexta posición por delante del Toyota de Takamoto Katsuta, quien perdió tiempo por pinchazos y por un problema de dirección asistida provocado por él mismo el viernes.

La racha de M-Sport-Ford de sumar puntos de constructores en todos los eventos desde el Rally de Montecarlo 2002 llegó a su fin, ya que Josh McErlean, el debutante en Rally1 Jon Armstrong y Grégoire Munster no lograron ver la meta. Armstrong había llamado la atención al rodar incluso tercero en la noche del jueves y mantenerse en una merecida sexta posición hasta que una salida, a solo 0,6 km del inicio del penúltimo tramo, arruinó su rally.

McErlean vivió un rally para el olvido, retirándose tres veces en los cuatro días de competencia, mientras que Munster se vio afectado por un problema de dirección asistida y varios pinchazos antes de que una falla técnica en su Puma obligara al luxemburgués a abandonar cuando marchaba octavo.