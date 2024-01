Ogier critica la nueva puntuación: yo no entiendo el sistema

El WRC debutará este año con una nueva estructura de puntuación, diseñada para hacer los rallyes más animados, especialmente el domingo, donde los pilotos han pasado previamente el último día guardando sus neumáticos para el Power Stage de final de rally.

Los pilotos pueden seguir ganando un máximo de 30 puntos, pero este año se distribuirán de forma diferente. Los puntos se otorgarán según la escala 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1 a aquellos que estén entre los 10 primeros al final del sábado, pero sólo a aquellas tripulaciones que alcancen la clasificación final del rally al final del domingo.

Los puntos del sábado de cualquier tripulación que no haya terminado el domingo se otorgarán a la siguiente pareja mejor clasificada. Se otorgarán puntos adicionales para una clasificación separada, basada únicamente en las etapas del domingo, a los siete primeros clasificados, sobre la base de 7-6-5-4-3-2-1. Estos puntos se suman a los cinco puntos de bonificación concedidos en la Power Stage.

El ocho veces campeón del mundo Sébastien Ogier no ha ocultado sus críticas al nuevo sistema de puntuación en vísperas de la nueva temporada, que se pone en marcha hoy, concretamente esta tarde, con las dos primeras especiales programadas.

Foto: McKlein / Motorsport Images Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

"Realmente no me importan los puntos, el objetivo claro para mí es más la victoria general de la prueba, eso seguro. Pero de todas formas, ya lo dijimos, estas nuevas reglas no tienen sentido. No puedo entenderlas. Espero equivocarme, pero por ahora sólo veo la inconveniencia de cambiar este sistema", dijo Ogier cuando se le preguntó cómo podría afectar el nuevo sistema de puntos a la estrategia de neumáticos en Montecarlo.

"Devalúas completamente la victoria, lo haces complejo y nadie lo entenderá realmente por parte del público en general, excepto si eres un empollón y te gustan mucho los rallies, de lo contrario dirás 'Eh, qué, este chico ha ganado pero no ha conseguido el máximo de puntos, ¿cómo es posible?' y eso pasará en algún momento".

"Además, evitas la estrategia del domingo, pero puedes crear una mucho mayor de antemano. Porque si alguien tiene un problema al principio del rally, entonces no conduce tan al límite y ahorra neumáticos y coches durante todo el fin de semana sólo para presionar en los 50 km del domingo y poder tener 12 puntos, mientras que alguien que se ha dejado la piel todo el fin de semana sólo puede tener 18 quizá el sábado por la noche. No es lógico en absoluto".

"En un momento dado hice una sugerencia: dar un punto por cada victoria de especial, ¿por qué no? Eso obliga a todo el mundo a empujar, siempre hay un punto que llevarse, y no tendría el impacto que tiene este nuevo reglamento."