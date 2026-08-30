WRC Paraguay: Fourmaux gana cinco etapas, Pajari consolida su liderazgo

Sami Pajari, de Toyota, se acercó aún más a su tercera victoria consecutiva en el Campeonato del Mundo de Rallyes en Paraguay, mientras que un Adrien Fourmaux en plena remontada presionaba a Elfyn Evans en la lucha por el tercer puesto. Pajari aumentó su ventaja, que al cierre de la jornada era de 11,9 s, a 24,1 s sobre Hayden Paddon, de Hyundai.

Se esperaba que las etapas se vieran afectadas por fuertes lluvias, pero, en su lugar, el parque de asistencia se vio azotado por vientos huracanados y un diluvio que causó daños en varias carpas de los equipos. Aunque las temperaturas más frescas redujeron el riesgo de delaminaciones y pinchazos en los neumáticos que habían afectado al viernes, las condiciones de adherencia en constante cambio siguieron siendo un reto.

Hayden Paddon, John Kennard, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1 Foto: Hyundai Motorsport

Pajari sufrió dos sustos a lo largo de las nueve etapas; el finlandés tuvo suerte de que solo se le dañara el alerón trasero tras salirse de la carretera y acabar en una zanja en la etapa 11. Llegó al servicio de mediodía con una ventaja de 22,8 s.

Un exceso de velocidad en la especial de Bella Vista le provocó otro breve susto, pero Pajari siguió superando a Paddon en esa especial y mantuvo la compostura a medida que la gestión de los neumáticos cobraba cada vez más importancia.

"La tarde fue bastante emocionante, aunque las condiciones eran más sencillas; aun así, tuvimos algunas pequeñas dificultades aquí y allá. Las condiciones cambian mucho, así que hay que reaccionar con rapidez", afirmó Pajari.

"Está bien y debería alegrarme de ir en cabeza, pero sigo viendo muchas cosas que pueden salir mal. Si estuviéramos en Finlandia o en Estonia, una ventaja de 25 segundos sería sólida, pero aquí basta con una etapa con malas condiciones para cometer fácilmente un pequeño error.

"No sé cuál es exactamente la última previsión para el domingo, pero esperamos algo de lluvia; dónde, cuándo y cuánta, esa es la cuestión. Ya veremos".

Paddon tuvo dificultades para recuperar el ritmo que le había llevado a la cabeza el viernes, pero se centró cada vez más en cuidar los neumáticos y evitar los problemas que habían marcado la primera jornada.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai Shell Mobis World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1 Foto de: McKlein Photography / LAT Images vía Getty Images

Fourmaux, compañero de Paddon en Hyundai, protagonizó la mejor actuación del día, ya que el francés se propuso meterse en la lucha por la victoria. Tras comenzar la jornada a 55,0 s del tercer clasificado, Evans, Fourmaux ganó cinco de las nueve etapas del día para terminar el sábado a solo 3,3 s de Evans, quien consideró que había sido demasiado conservador.

"Estoy muy orgulloso y tengo que aceptar que estoy luchando con el líder del campeonato, así que ha sido muy satisfactorio recortar, creo, 49 segundos y solo haber cometido un error [una pequeña salida de pista en la especial 16]", declaró Fourmaux.

"Está claro que el coche y yo teníamos un vehículo muy bueno para estas condiciones y la puesta a punto me ayudó mucho. Anoche cambiamos algo en previsión de la lluvia, pero en realidad me fue muy bien en seco, así que lo mantuve para la tarde.

"Tercer puesto o incluso más arriba, ya veremos [qué podemos hacer mañana]".

Evans reconoció que no había sido capaz de encontrar el ritmo necesario para competir con Fourmaux.

"Adrien ha tenido un día muy sólido y parece que nosotros hemos sido un poco conservadores. No he podido encontrar la velocidad con tanta facilidad. Esto va a hacer que mañana sea interesante", afirmó Evans.



Oliver Solberg, de Toyota, ascendió al quinto puesto después de que Josh McErlean, de M-Sport-Ford, se saliera de la pista y derribara la publicidad situada junto al recorrido en la última especial, lo que dejó a ambos separados por solo 6,3 s al final de la jornada.

Diego Domínguez, Rogelio Peñate, Toyota Gr Yaris Rally2 Foto: Red Bull Content Pool

El héroe local Diego Domínguez se mantuvo séptimo en la general y lidera el WRC2, a pesar de haber pasado parte de la mañana conduciendo sin gafas tras dejárselas accidentalmente en el techo de su coche. La esposa de Domínguez le consiguió un par de repuesto en una óptica durante la parada de mediodía.

Jon Armstrong, de M-Sport-Ford, terminó el día en octava posición, mientras que sus rivales en el WRC2, Gus Greensmith y Fau Zaldívar, completaron el top 10.