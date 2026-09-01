Lancia vuelve a ganar un título de rallies, ahora en la división WRC2

El Rally de Paraguay supone una página histórica para Lancia Corse HF. Al término de la undécima prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA, el equipo italiano se hace con el título mundial por equipos de la categoría WRC2, coronando con un resultado de prestigio la trayectoria emprendida en el primer año de participación oficial de Lancia en el Mundial de Rallyes.

Un título conseguido también gracias al rendimiento de las dos tripulaciones oficiales, Yohan Rossel – Arnaud Dunand y Nikolay Gryazin – Konstantin Aleksandrov, que llevaron sus Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale al sexto y quinto puesto, respectivamente, al término de una carrera especialmente exigente.

El Rally de Paraguay ha estado a la altura de las expectativas, con más de 358 kilómetros cronometrados en las rápidas y técnicas carreteras de tierra de la región de Itapúa. Un terreno muy variable, tramos cada vez más erosionados, gran cantidad de polvo y condiciones meteorológicas cambiantes complicaron la gestión de la carrera, poniendo a prueba a las tripulaciones y a los coches durante todo el fin de semana.

La primera jornada resultó especialmente difícil para Yohan Rossel y Arnaud Dunand, que tuvieron que lidiar con problemas en los neumáticos que afectaron a su ritmo.

Nikolay Gryazin y Konstantin Aleksandrov también se enfrentaron a problemas relacionados con los neumáticos a lo largo del rally, pero ambas tripulaciones supieron reaccionar, manteniendo la concentración y llevando los dos coches hasta la meta.

El quinto puesto de Gryazin y el sexto de Rossel contribuyeron así de manera decisiva a que Lancia Corse HF se hiciera con el título mundial por equipos de WRC2.

A pesar de las dificultades, el Rally de Paraguay supone un nuevo paso importante en la trayectoria de desarrollo del Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale.

Tras haber afrontado a lo largo de la temporada algunos de los terrenos más variados y exigentes del calendario mundial, Lancia Corse HF ha seguido acumulando experiencia e información valiosa, convirtiendo cada prueba en una oportunidad de desarrollo para el coche y para todo el equipo.

La conquista del título mundial por equipos de WRC2 supone la culminación de este recorrido. Un resultado construido carrera tras carrera gracias al rendimiento, el desarrollo técnico, la capacidad de reacción ante las dificultades y el trabajo de todo el equipo de Lancia Corse HF.

Para Lancia se trata de un resultado de especial valor, logrado en el primer año de su regreso oficial al Campeonato Mundial de Rally de la FIA. El Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale ha demostrado su competitividad en superficies y condiciones muy diferentes, mientras que el equipo ha sabido crecer prueba tras prueba hasta conquistar el primer gran título mundial del proyecto.

Aún quedan tres pruebas por disputar, y Lancia Corse HF podrá ahora afrontar la recta final de la temporada con el título por equipos ya en el bolsillo, sin dejar de aspirar a los mejores resultados en las clasificaciones individuales y continuando con el trabajo de desarrollo del Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale.

"En un rally extremadamente exigente, los pinchazos nos impidieron conseguir el resultado que nos habíamos marcado, a pesar de que el ritmo estaba claramente ahí tanto para Nikolay como para Yohan, tal y como demostraron durante todo el fin de semana", declaró Didier Clément, director del equipo de Lancia Corse HF.

"No obstante, conquistar este título para Lancia Corse HF es motivo de gran orgullo. Ahora todos nuestros pensamientos están puestos en Chile, donde volveremos a la salida con ambas tripulaciones".