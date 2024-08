Los pilotos del WRC, preocupados por el sistema de aviso de chicanas virtual por GPS

Los pilotos del Campeonato Mundial de Rallyes han expresado su preocupación por el sistema GPS que avisará a las tripulaciones para que reduzcan la velocidad en las chicanas virtuales, que hará su debut en competición en el Rally de Finlandia.

Los organizadores de la prueba han introducido una chicane virtual en las etapas de shakedown y Ouninpohja en el rally de tierra de este fin de semana, que marca la novena prueba del campeonato.

Una chicane virtual permite ralentizar la velocidad de los coches antes de una sección difícil sin que los organizadores tengan que colocar un obstáculo físico para que los pilotos tengan que sortearlo. En lugar de utilizar pesadas balas de heno para delimitar una chicane, los organizadores pueden designar zonas predeterminadas en las que los pilotos deben reducir la velocidad a 60 km/h. Los pilotos recibirán un aviso de la chicane virtual.

Los conductores serán advertidos de la chicane virtual mediante arcos con una cuenta atrás desde 300 metros antes de la zona. Esto también se reproducirá en la caja del localizador GPS situada en la parte inferior de la consola central de los coches, que también resaltará la velocidad del coche y parpadeará en verde cuando se alcancen los 60 km/h.

El sistema se probó en Letonia, pero tras pasar por la chicane virtual en el shakedown del jueves por la mañana, los pilotos se mostraron preocupados por el hecho de tener que apartar la mirada de la carretera para mirar el cuadro de seguimiento y asegurarse de no incurrir en una penalización de dos segundos por cada km/h que superen la cifra fijada.

Cuando se le preguntó si estaba contento con el sistema, Esapekka Lappi, de Hyundai, que encabezó el shakedown, dijo: "No, este sistema que han proporcionado es muy malo.

"Podrían hacerlo más seguro y eficiente, pero no quieren. Tengo que apartar los ojos de la carretera y buscar una luz verde. En el shakedown está bien ya que tienes poca velocidad, pero en Ouninpohja llegarás a este lugar a 185km/h, no quiero quitar los ojos de la carretera. Es un mal sistema".

Elfyn Evans, de Toyota, se hizo eco de la opinión de Lappi y añadió: "No creo que sea especialmente consistente y creo que lo que he descubierto también es que tus ojos no están en la carretera en absoluto".

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

El ocho veces campeón del mundo Sébastien Ogier sugirió que un sistema de radar que se está utilizando en el Campeonato de Rally de Finlandia podría ofrecer una solución más fiable.

"El pequeño interrogante que tengo es la fiabilidad de la señal GPS y el hecho de que dependemos un poco de la tecnología. Hoy en día, a veces luchamos por nada y hace poco perdí un rally por 0,2 segundos", dijo Ogier.

"He oído que en el Campeonato de Finlandia están utilizando un radar y con una pizarra, y si la pizarra se pone verde, entonces puedes seguir. Parece una idea mejor y más fiable.

"Así que quizá podría ser una idea en la que pensar para el futuro, sobre todo porque con esta opción mantienes los ojos en la carretera y con la que tenemos nos vemos obligados a mirar en el cockpit, lo que no es realmente bueno en cuanto a seguridad".

En declaraciones tras la prueba de la chicane virtual en Letonia, el delegado de seguridad de rallies de la FIA, Nicolas Klinger, afirmó que el jefe de pista es claramente visible tanto para el piloto como para el copiloto.

"El sistema es fácil. Tienes un aviso en la caja de seguimiento a 300 metros, 200 metros y 100 metros", dijo Klinger. "Por ejemplo, cuando hay bandera roja en la etapa, la pantalla pasa a rojo. El piloto reducirá la velocidad hasta que alcance la velocidad adecuada, se pondrá en verde y arrancará, y luego, cuando pase la sección, volverá a conducir con normalidad".

"El tracker se utiliza desde hace mucho tiempo por razones de seguridad, y mostrando banderas rojas, seguro que es visible y además tienes al copiloto allí".

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Foto: M-Sport

Mientras que los equipos y pilotos entienden las razones de seguridad detrás de la implementación de las chicanes virtuales, el director del equipo M-Sport, Richard Millener, cree que la penalización por exceso de velocidad a través de la sección es demasiado severa.

"La penalización es increíblemente dura y vamos a ver cómo funciona en la realidad", dijo Millener a Autosport/Motorsport.com.

"Sobre el papel, para mí, es probablemente demasiado, es la penalización más excesiva que se puede recibir en términos de tiempo en los rallyes básicamente. Son dos segundos por cada kilómetro por hora que te pasas.

"Si tienes un problema o algo va mal, o alguien tiene una cosa rara que sucede, si pasas por allí 20 kilómetros por encima, tu rally está terminado básicamente".