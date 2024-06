WRC Polonia: liderato para Mikkelsen tras accidente de Tanak

Ott Tanak partía como uno de los favoritos para ganar en las rápidas carreteras de grava de Polonia, pero sus esperanzas de victoria se vieron truncadas de repente en la segunda etapa [Stanczyki, de 29.40 km].

El piloto de Hyundai había empezado el viernes con un segundo de ventaja sobre su compañero de equipo Thierry Neuville tras ganar la superespecial del jueves por la noche.

Sin embargo, Tanak se vio obligado a salirse de la carretera a los 18.3 km de la prueba con daños en la parte delantera de su i20 N. No está claro con qué chocó exactamente el hasta entonces líder, pero el impacto fue importante a juzgar por la magnitud de los daños. Tanak y su copiloto Martin Jarveoja salieron ilesos del accidente.

El abandono de Tanak ha dejado el liderato del rally en manos del tercer Hyundai pilotado por Andreas Mikkelsen, que ha aprovechado salir más atrasar para ganar la etapa.

Ese tramo del noruego no fue del todo limpio tras engancharse con una bala de heno, pero eso no le impidió anotarse su primera victoria de etapa (scratch) desde el Rally de Gales GB 2019.

"Intentamos tener un buen ritmo, hubo una curva en la que golpeé una bala de heno", dijo Mikkelsen. "Traté de mantenerme en la trazada, ya que es lo único que podemos hacer, solo tenemos que atacar la etapa".

Andreas Mikkelsen, Torstein Eriksen, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Mikkelsen fue 0,3s más rápido que el debutante en el Rally1 Martins Sesks, que realizó un tiempo impresionante pilotando una versión no híbrida del coche M-Sport Ford Puma Rally1.

"¡Qué! Vale. Eso es todo", dijo un atónito Sesks cuando le comunicaron su tiempo, que le ha situado segundo en la general, a 2,2s de Mikkelsen.

El vigente campeón del mundo, Kalle Rovanperä, ha subido de la séptima a la tercera posición de la general [+7.9s] tras marcar el tercer mejor tiempo de la etapa. El piloto de Toyota, que recibió una llamada de última hora para sustituir al lesionado Sébastien Ogier, se mostró frustrado por no haber podido apretar debido a su precipitada preparación para la prueba.

"La conducción no fue realmente buena, es muy difícil en este rally. No recuerdo las etapas como debería. No puedo arriesgar más porque no sé adónde voy", dijo Rovanpera.

Adrien Fourmaux, de M-Sport, ha pasado a la cuarta posición, que comparte con Elfyn Evans, de Toyota, a 8.0s de Mikkelsen.

Gregoire Munster {+12.8s], Takamoto Katsuta [19.1s] y el líder del campeonato Thierry Neuville [+21.2s] completaron la clasificación del Rally1.

En WRC2, Sami Pajari lideraba la categoría con 6.1s de ventaja sobre Nikolay Gryazin después de que el líder nocturno Oliver Solberg sufriera un problema eléctrico con su Skoda Fabia.

WRC 2024 - Rally Polonia - Clasificación tras la SS2