WRC Portugal: Neuville domina la Súper Especial y se hace con el liderato

El piloto de Hyundai consiguió superar los 2,94 km de asfalto junto a la playa 0,6 segundos más rápido que su rival más cercano, Sébastien Ogier, de Toyota.

Sin servicio antes de las etapas de grava de mañana por la mañana, los equipos se vieron obligados a afrontar la prueba para espectadores en modo de ahorro de neumáticos para proteger la goma para las etapas del viernes.

"Es un fin de semana difícil el que nos espera [empezar primero en las carreteras de grava mañana]. Intentamos ser limpios y no sé si fue demasiado o no", dijo Neuville.

"No quiero ser el que eche por tierra el gran ambiente que tenemos aquí, pero una etapa como ésta con donuts y 70 kilómetros por delante con los mismos neumáticos no tiene ningún sentido.

"Hay muchos espectadores alrededor y espero que hayan visto algo, pero creo que podemos hacerlo mucho mejor".

Ogier se encontraba entre el coro de pilotos que compartían la opinión de Neuville sobre el posicionamiento de la etapa en el itinerario.

"He intentado [ser suave con los neumáticos]. Estoy seguro de que todo el mundo ha dicho que no es inteligente pedirnos que hagamos una etapa de asfalto en la que tenemos que conducir despacio y no dar espectáculo", dijo Ogier.

"Este tipo de etapa tiene que estar al final de un bucle, entonces venimos aquí y matamos los neumáticos de grava y a los aficionados les encanta".

Dani Sordo, Candido Carrera, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto de: Austral / Hyundai Motorsport

Takamoto Katsuta, de Toyota, y Ott Tanak, de Hyundai, marcaron tiempos idénticos para colocarse terceros empatados, 0.4s por delante del vigente campeón del mundo Kalle Rovanpera, que claramente adoptó un estilo de conducción ahorrador de neumáticos.

Adrien Fourmaux, de M-Sport, fue el sexto más rápido [+3.1s] y afrontará las etapas de mañana habiendo apostado por llevar sólo una rueda de repuesto.

"A veces hay que arriesgar para ganar tiempo", dijo Fourmaux sobre su elección de neumáticos. "Para ser justos, confiamos bastante en nuestra elección de neumáticos, y esta noche sólo tratamos de ahorrarlos. Soy tercero en la carretera, así que no espero mucho desgaste de neumáticos mañana".

El siete veces ganador del podio de Portugal Dani Sordo, en su primera salida de la temporada, fue séptimo para Hyundai [+4.1s], por delante del aspirante al título Toyota Elfyn Evans [+4.3s], que estuvo entre los que intentaron ahorrar goma.

En WRC2, Yohan Rossel marcó el ritmo, 1.1s más rápido que el cinco veces ganador del rally WRC Kris Meeke, compitiendo en una rara salida en el campeonato más importante de rallyes. Oliver Solberg fue tercero en su clase, a 0,5 segundos.

El rally continúa el viernes con ocho etapas de grava programadas, puntuadas por una zona de montaje de neumáticos al mediodía.