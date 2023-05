Takak lidera tras la mañana del viernes en el Rally de Portugal

Matosinhos (Portugal).- Ott Tanak terminó el primer bucle del Rally de Portugal en cabeza por delante de Kalle Rovanpera y Dani Sordo. El primer día, una jornada dura, sin asistencia y en terrenos muy secos y duros, comenzaba en Lousa, un tramo de doce kilómetros en el que la gran cantidad de polvo en suspensión al paso de los coches, obligó a la organización a espaciar las salidas en intervalos de cuatro minutos.

Todos los pilotos, menos Dani Sordo, eligieron subir a sus coches 5 neumáticos. El cántabro fue más precavido e hizo hueco en su Hyundai para un sexto Pirelli. En cuanto a los compuestos, hubo más variedad. El blando era el más utilizado, pero Katsuta, Tanak y Lappi decidieron llevar también un duro, mientras que Sordo eligió cuatro blandos y dos duros.

Como es habitual en este tipo de superficie, la pista iba mejorando con el paso de los coches, pero eso no aseguró un orden inverso total con respecto a las posiciones de salida. De hacho, Ott Tanak, que mantiene que su coche no es el mejor en tierra, y Kalle Rovanpera, consiguieron acabar por delante de Lappi y Neuville, que salían detrás de ellos.

"Está muy bacheado, parece que vas sobre un caballo de madera" comentaba Tanak en su llegada a la meta, "cuando está más liso vas mejor, pero cuando hay un lecho de rocas es muy inestable".

Los que sí aprovecharon su posición de salida fueron Dani Sordo y Pierre-Louis Loubet, que consiguieron situarse en cabeza con el francés de M-Sport consiguiendo el primer scratch del día.

"Había un poco de polvo en algunas zonas y también llevaba el neumático duro así que he tenido que ir con cuidado, pero me siento bien con el coche" explicaba Sordo nada más alcanzar la meta.

Tanak se pone en cabeza en la segunda especial

Loubet perdió el inesperado liderato que había conseguido tras marcar el mejor tiempo en el tramo inicial en favor de su compañero de equipo Ott Tanak que seguía enchufado en la primera jornada y que lograba hacerse con el scratch de la segunda espacial y también con el primer puesto de la general.

Sordo también seguía marcando tiempos muy sólidos y terminaba en la segunda plaza en Gois a 2,5 segundos del estonio. Su crono le valía para seguir también segundo en la general por delante de Rovanpera, Katsuta y Thierry Neuville y a tan sólo cinco décimas de Tanak.

"Está un poco sucio y resbaladizo" admitía Sordo, "he optado por poner dos neumátiocs duros pero no sé como están funcionando en relación a mis rivales".

El que estaba pagando con creces su condición de ser el piloto que abría la pista era Elfyn Evans, que no conseguía salir de la última posición en estos primeros compases del rally. "No sé si se debe completamente a tener que abrir pista, pero seguro que afecta. No está funcionando como debería, en cualquier caso" confesaba el piloto de Toyota.

Rovanpera acecha a Tanak

En el cierre del primer bucle, Rovanpera, que salía a pista en segundo lugar, lograba marcar el mejor tiempo de la especial y arrebatarle la posición a Dani Sordo, que perdía casi seis segundos con respecto al finlandés. Tanak, que cedía también algo con el Toyota lograba mantenerse en cabeza de la clasificación.

Neuville se situaba cuarto por delante de Evans, que recuperaba un poco tras el mal inicio, Loubet y Lappi. El japonés Katsuta, con problemas eléctricos en su GR Yaris, no tomaba la salida en Argani y quedaba fuera de la clasificación. Problemas también para Loubet que veía como el cockpit de su vehículo se incendiaba al final del tramo.

Clasificación tras la SS3

