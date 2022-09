WRC Rally Acrópolis: Loeb pone a M-Sport al frente

Cargar reproductor de audio

El nueve veces campeón del mundo sacó ventaja de su posición de salida en los primeros tramos de grava, con mucho polvo, pero una vez más demostró su talento para ganar las tres especiales del bucle matinal. El piloto de 48 años, acompañado por Isabelle Galmiche como copiloto, se convirtió en el piloto de más edad en liderar una prueba del WRC, eclipsando el récord que ostentaba el campeón del mundo de 1979, Bjorn Waldegard, establecido en 1991.

Tras cerrar el jueves en la séptima posición, el piloto de M-Sport logró una ventaja de 6,4s sobre Thierry Neuville, de Hyundai, que lideró la superespecial de la noche anterior disputada ante 64.500 espectadores en el Estadio Olímpico de Atenas.

Pierre-Louis Loubet, de M-Sport, terminó la mañana tercero, a ocho segundos de distancia, pero con nueve décimas de ventaja sobre Esapekka Lappi, de Toyota, y Ott Tanak, de Hyundai, que es quinto. El top 10 lo completaron Dani Sordo (Hyundai), Elfyn Evans (Toyota), Gus Greensmith (M-Sport-Ford), el líder del campeonato Kalle Rovanpera (Toyota) y Takamoto Katsuta (Toyota).

Tras el tramo del jueves por la noche, el rally pasó a las tradicionales etapas de grava celebradas en las montañas del noroeste de la capital.

El polvo no tardó en provocar estragos, ya que las diferencias de tres minutos entre los coches contribuían a limitar la visibilidad.

Sin embargo, fue Loeb quien aprovechó su posición en pista (y su experiencia) para llevarse el scratch en la primera etapa del día y, de paso, hacerse con el liderato de la general del rally.

El piloto de M-Sport pudo superar a su compañero de equipo Loubet por 0.8s, mientras que sus rivales por el título, Tanak y Rovanpera, fueron tercero y cuarto respectivamente, tras haber afrontado las peores condiciones de los tramos de grava.

Mientras que Rovanpera no tuvo problemas de visibilidad al ser el primero en salir, sí los tuvo por tener que 'limpiar' el recorrido y también con el manejo de su Toyota, lo que le dejó a 2.6s de distancia.

Neuville fue el quinto más rápido, perdiendo tres segundos, pero se enfadó por el polvo que había en el aire.

"No tenemos visibilidad. De repente estás la quinta marcha y a toda máquina y no ves nada y no sabes dónde estás. Es increíble", dijo Neuville.

"Pedimos que haya más minutos entre coches, sabíamos que el sol estaba bajo, sabíamos que había polvo, sabíamos que no había viento y a nadie le importa una mierda".

Photo by: Red Bull Content Pool

Craig Breen, de M-Sport, completó la etapa en sexto lugar por delante de Evans, antes de que se produjera un pequeño incendio en la parte trasera de su Ford Puma al final de la etapa, que fue rápidamente apagado.

Los comisarios tomaron la decisión de aumentar los intervalos de salida y separación entre coches a cuatro minutos para la siguiente especial, que también lideró Loeb.

En esa ocasión, Loeb superó a Neuville por un segundo, mientras que Loubet continuó con su buen comienzo y marcó un tiempo de solo 2.6s más lento para colocarse tercero en la general.

Después de tener problemas en el primer tramo, Rovanpera perdió 10,5s en el tercero y el finlandés se quejó del equilibrio de su GR Yaris.

"Creo que en este momento no tenemos la configuración correcta en el coche", lamentó Rovanpera. "Parece que no funciona en las secciones de baja velocidad y creo que vamos a perder algo de tiempo".

Rovanpera no era el único Toyota que carecía de velocidad, ya que Katsuta, que debutaba en el Acrópolis, se encontraba a casi un minuto de distancia al final de la etapa y no lograba explicar su falta de velocidad.

La mañana concluyó con la segunda pasada por el primer tramo del día en Loutraki, en el que Loeb completó su hattrick de scratches, aunque ahí el francés compartió el mejor tiempo con Lappi.

Sordo fue el tercero más rápido en ese punto, por delante de Greensmith y Loubet, que tuvieron problemas con los frenos de sus Puma. Neuville acabó como el sexto más rápido, perdiendo 3.7s respecto al líder Loeb.

Katsuta sufrió un drama, ya que su dura mañana se vio dificultada por un exceso de velocidad que le hizo perder otros 15 segundos. Tanak también perdió tiempo sin poder utilizar plenamente su potencia híbrida. Sin embargo, lo peor le ocurrió a Breen, que sufrió un pinchazo y perdió dos minutos, lo que le dejó fuera de los puntos, después de haber ocupado la quinta posición.

Un frustrado Breen, que se ha salido en las tres últimas rondas, dijo: "Parece que estoy sufriendo toda la mala suerte en este momento".

En el WRC2, Teemu Suninen, que comenzó el día segundo en la general tras impresionar en la superespecial del jueves por la noche, cayó a la 13ª plaza y al cuarto puesto de la categoría, por detrás de Emil Lindholm, Nikolay Gryazin y Yohan Rossel.

Antes de que comenzase la acción esta mañana, el WRC había emitido un comunicado en el que lamentaba el fallecimiento de la Reina Isabel II.

"Toda la comunidad del WRC se une al mundo en el duelo por la pérdida de Su Majestad y enviamos nuestras condolencias a la familia real británica y al pueblo del Reino Unido y de la Commonwealth", decía el comunicado.

Los organizadores están debatiendo el plan para un homenaje formal durante este evento. Los coches del WRC ya llevan homenajes al director de relaciones públicas y comunicaciones del campeonato, Mark Wilford, que lamentablemente perdió la batalla contra el cáncer la semana pasada.

El rally continúa esta tarde con otros tres tramos.