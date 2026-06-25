WRC Rally Acrópolis de Grecia: Ogier comienza con una victoria el jueves en Atenas

El vigente campeón mundial de rally Sébastien Ogier tomó una ventaja inicial en el Rally de Acrópolis de Grecia tras ganar la superespecial inaugural el jueves por la noche.

Una nueva superespecial de duelos directos celebrada sobre asfalto en la capital griega, Atenas, dio inicio al rally, famoso por sus duras y desgastantes etapas de grava.

El nueve veces campeón del mundo Ogier se enfrentó al campeón mundial de 2024 Thierry Neuville en un duelo, que el primero ganó por 1,1 s.

El compañero de equipo de Ogier en Toyota, Takamoto Katsuta, fue quien más cerca estuvo de igualar la actuación, ya que el piloto japonés derrotó al líder del campeonato Elfyn Evans en su manga, parando el cronómetro un segundo más lento que la referencia de Ogier.

“Obviamente la verdadera salida es mañana, creo que todos ya han oído eso antes”, dijo Ogier.

“Pero estar en Grecia es un placer. Es un rally muy histórico, sabemos lo duro que es el desafío que nos espera, pero eso siempre es así para nosotros. La suerte jugará un papel importante en el resultado, pero nos sentimos preparados”.

El tiempo de Neuville en su derrota de manga ante Ogier fue suficiente para situar al piloto de Hyundai tercero en la general, de cara a las seis etapas de grava del viernes con la ventaja de ser séptimo en el orden de salida.

“Es genial comenzar otro rally de grava y tener buenas sensaciones en el coche, pero no necesitamos ser demasiado optimistas, ya que es un rally largo y pueden pasar muchas cosas. Simplemente intentaremos disfrutarlo, conducir a nuestro propio ritmo y ver dónde acabamos”, dijo Neuville, que lideró el shakedown del jueves por la mañana.

Clasificación del WRC tras el jueves

Tras Ogier, sus compañeros de equipo en Toyota Oliver Solberg y Sami Pajari registraron tiempos idénticos, a 1,2 s de su compañero en sus respectivas mangas. Pajari venció a Mārtiņš Sesks de M-Sport-Ford en su duelo directo, mientras que Solberg derrotó a M-Sport’s Jon Armstrong.

El esfuerzo de Evans fue suficiente para el sexto mejor tiempo mientras se preparaba para lo que será un viernes duro abriendo pista, con cinco de las seis especiales siendo tramos de primera pasada únicamente.

“Claramente va a ser un fin de semana duro. Va a ser rocoso y bastante áspero. Será difícil encontrar ese equilibrio, como de costumbre, entre ser rápido y cuidar el coche y los neumáticos, pero esa va a ser la clave”, dijo Evans.

Adrien Fourmaux, de Hyundai, fue 0,5 s más lento que Evans en séptima posición, mientras que el top 10 lo completaron Dani Sordo, de Hyundai, Armstrong, de M-Sport y el mejor piloto de WRC2, Yohan Rossel.