WRC Cerdeña: Neuville se accidenta y Tanak lidera sobre Ogier

Ott Tanak se enzarzó en una intensa lucha con Sébastien Ogier, líder durante la noche, a lo largo de las duras etapas de grava de la mañana, en las que la cabeza cambió de manos en dos ocasiones, antes de que el estonio terminara el bucle con una ventaja de tres segundos y medio. Sin embargo, el abandono de Thierry Neuville en la octava especial cuando iba tercero fue el punto más destacado.

La retirada del belga dio el tercer puesto a Takamoto Katsuta [+1:17,5s], con Dani Sordo cuarto [+1:34,6s] y un frustrado Elfyn Evans quinto [+1:57,6s]. Sami Pajari lideró la clasificación general de los participantes en WRC2 en sexta posición, por delante de Gregoire Munster, mientras que Adrien Fourmaux se reincorporó al rally después quedarse fuera por un problema eléctrico en la cuarta etapa del viernes.

La primera especial de la mañana fue complicada por su baja adherencia y su superficie arenosa. Los pilotos que salían en cabeza tuvieron problemas, aunque Thierry Neuville consiguió romper la tendencia, ya que marcó un impresionante tiempo que le permitió adelantar a su compañero de equipo, Dani Sordo, y a Takamoto Katsuta, para colocarse tercero en la general.

El belga se quedó a poco más de tres segundos del vencedor de la etapa, Ott Tanak, que se adjudicó su segundo scratch de evento hasta la fecha, a pesar de haberse distraído con un capó suelto. Fue suficiente para arrebatarle el liderato de la cita por la mínima, ya que Sébastien Ogier perdió su ventaja por una décima, después de perder tiempo por un neumático trasero izquierdo que se salió de la llanta. El galo fue el único que llevó una sola rueda de repuesto, lo que le dejó en peligro para las tres etapas restantes antes de la zona de montaje de neumáticos.

Elfyn Evans fue incapaz de igualar el ritmo de Thierry Neuville, saliendo una posición por delante de su rival, ya que le costó predecir el escaso agarre, y el galés fue el sexto más rápido, por detrás del mejor de los de WRC2, Sami Pajari.

En la cuerda floja tras el fallo de los neumáticos, Sébastien Ogier protagonizó una impresionante remontada en la sexta etapa para ganarla y recuperar el liderato del rally con más de dos segundos de ventaja sobre Ott Tanak.

El piloto de Toyota realizó un impresionante pilotaje con el que fue dos segundos más veloz que el estonio, que sintió que había maximizado su intento: "Obviamente, un comienzo difícil con el pinchazo. Hemos intentado arreglarlo, pero no estamos seguros al 100% de poder seguir utilizándolo. Veo que la rueda está doblada y tiene fugas. Es una gran lucha".

Thierry Neuville mantuvo de nuevo su fuerte arranque para marcar un tiempo a tres segundos del galo. El tiempo fue aún más impresionante si lo comparamos con el de su rival en el campeonato, Elfyn Evans, que parecía perdido con su Toyota y cedió casi medio minuto, por lo que se mostró frustrado con una "sensación horrible" al volante".

Dani Sordo tampoco pudo explicar su pérdida de tiempo de casi medio minuto mientras continuaba por detrás de Takamoto Katsuta, quinto en la general. Tanto el español como el galés fueron más lentos que Adrien Fourmaux, que abrió pista.

La segunda pasada por Tempio Pausania fue aún más complicada, con la carretera muy bacheada, dejando al descubierto grandes rocas, lo que creaba un alto riesgo de pinchazo. Sébastien Ogier se aseguró de completar la etapa sin más daños en las gomas, y consiguió su objetivo, pero perdió el liderato del rally en favor de Ott Tanak por dos segundos segundos.

Thierry Neuville se hizo con la victoria de etapa a pesar de sufrir un problema de comunicación causado por su sistema de bebida: "Hemos hecho una buena especial, pero hemos tenido que tener cuidado con las asperezas. Había muchas piedras y un gran impacto en el parachoques, así que tuvimos que ir despacio en las secciones rápidas. Un pequeño problema con el intercomunicador, las cosas se mojaron mientras bebíamos pero conseguimos solucionarlo".

Dani Sordo declaró que la etapa estaba "destrozada" cuando la superó con cuidado, mientras que Talamoto Katsuta admitió que tuvo suerte de evitar un pinchazo tras golpear una roca, y un frustrado Elfyn Evans se quedó a nueve segundos del belga.

La última etapa de la mañana fue aún más accidentada que la anterior y deparó el mayor drama del rally. Thierry Neuville se vio sorprendido por las increíbles condiciones rocosas y se salió de la carretera, encallando su I20 N y, aunque estaba bien, sus esperanzas de conseguir algún punto el sábado se acabaron, mientras que Dani Sordo se sorprendió por ello.

"He visto a Thierry [Neuville] y me he llevado una gran decepción, f****** infierno. Sinceramente, no sé por qué tiene que correr tantos riesgos", dijo.

Ott Tanak ganó la etapa para aumentar su ventaja sobre Sébastien Ogier, pero admitió que se sentía "como si condujera sin dirección asistida", dadas las condiciones. Por su parte, el galo declaró que la especial fue una de las más duras que había visto nunca, ya que consiguió llegar al final a un segundo del estonio, con un neumático trasero izquierdo fuera de la llanta.

Elfyn Evans también sufrió una rotura de llanta al aprovechar la salida de pista de su rival por el título, mientras que Adrien Fourmaux y Gregoire Munster también tuvieron suerte de completar la prueba tras sufrir problemas de frenos.