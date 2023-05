El Rally de Portugal representa el inicio de la temporada de pruebas de tierra del WRC. Tras lograr su primera victoria en 18 meses, Elfyn Evans, de Toyota, se dirige a Portugal empatado al frente de la clasificación con su compañero de equipo y ocho veces campeón del mundo Sébastien Ogier.

Sin embargo, Evans, quien ganó en el Rally de Portugal 2021, se enfrentará a la desventaja de salir primero a las polvorientas etapas de grava, ya que Ogier, que está disputando una temporada a tiempo parcial, no ha sido inscrito para este evento.

El vigente campeón del mundo, Kalle Rovanpera, está a un punto de Evans y Ogier en la clasificación, aunque el finlandés aún no ha conseguido ninguna victoria esta temporada y su último triunfo data de hace siete meses en Nueva Zelanda.

Takamoto Katsuta ocupará el asiento de Ogier en Toyota por segunda vez esta temporada.

Hyundai volverá a inscribir tres coches después de que en la última prueba en Croacia retirasen el que iba a pilotar el fallecido Craig Breen, que murió en un accidente durante un test previo.

El tercer i20 N estará pilotado por Dani Sordo, un habitual del podio en Portugal, donde ha logrado ese privilegio en seis ocasiones, aunque aún no sabe lo que es ganar allí.

Thierry Neuville liderará el ataque de Hyundai en el campeonato, ya que ocupa la quinta posición de la clasificación, a 11 puntos de los líderes, mientras que su compañero de equipo Esapekka Lappi llega a Portugal después de conseguir su primer podio para el equipo en Croacia el mes pasado.

M-Sport volverá a alinear dos Ford Puma, uno para el campeón del mundo de 2019 Ott Tanak, a cuatro puntos del liderato, y otro para el francés Pierre-Louis Loubet.

Sordo returns as Hyundai scales back to a third entry

La de Portugal es una ronda que formó parte de la primera temporada del WRC en 1973 y está clasificado como uno de los eventos clásicos del campeonato con desafiantes etapas de grava, ubicado al este y al sur de la ciudad anfitriona, Oporto.

Los inicios del rally se remontan a 1967, cuando Carpenteiro Albino ganó la prueba inaugural. A lo largo de los años ha demostrado ser enormemente popular y los aficionados suelen acudir en masa.

Hasta la década de 1980, el rally era un evento con una mezcla de etapas de asfalto y grava, antes de pasar a ser una ronda completamente de grava. De 2002 a 2006 desapareció del calendario del WRC, pero ha seguido siendo un evento básico para el campeonato del mundo.

El legendario finlandés Markku Alen y el ocho veces campeón del mundo de rallies Sébastien Ogier comparten el récord de victorias en Portugal, con cinco cada uno.

Alen consiguió cuatro de sus victorias (1975, 1977, 1978, 1981) pilotando un Fiat Abarth 131 antes de añadir una quinta con un Lancia Delta en 1987, mientras que las etapas de grava portuguesas fueron el escenario de la primera victoria de Ogier en un rally del WRC en 2010 como piloto de Citroën, un equipo con el que sumó otro triunfo en 2011, antes de lograr dos victorias más en 2013 y 2014 con Volkswagen y una en 2017 con M-Sport Ford.

De la actual lista de pilotos, Rovanpera (2022), Evans (2021), Tanak (2019) y Neuville (2018) han conquistado las complicadas etapas de Portugal en una ocasión.

Citroën y Lancia están empatadas como la marca más exitosa en Portugal, con ocho victorias.

La edición de este año del Rally de Portugal se dividirá en 19 etapas de 301,26 kilómetros que se completarán a lo largo de tres días de acción competitiva sobre la polvorienta grava.

Jueves 11 de mayo

Shakedown: 09:05 hora local

Viernes 12 de mayo (8 etapas - 121,25km)

Etapa 1 - Etapa 8 - comienza a las 09:05 horas local y acaba a las 20:30h

Sábado 13 de mayo (7 etapas - 148.68km)

Etapa 9 - Etapa 11 - comienza a las 07:35 horas local y acaba a las 12:00 horas

Etapa 12 - Etapa 15 - comienza a las 15:05 horas local y acaba a las 21:15h

Domingo 14 de mayo (4 etapas - 55.42km)

Etapa 16 - Etapa 18 - Comienzo a las 07:05 horas local y termina a las 11:30 horas

Etapa 19 (Power Stage) - Comienzo a las 12:15 hora local

La lista de inscritos cuenta con con 87 inscripciones encabezadas por ocho coches de Rally1:

#33 Elfyn Evans / Scott Martin - Toyota Gazoo Racing - GR Yaris Rally1

#69 Kalle Rovanpera / Jonne Halttunen - Toyota Gazoo Racing - GR Yaris Rally1

#8 Ott Tanak / Martin Jarveoja - M-Sport Ford World Rally Team - Puma Rally1

#11 Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe - Hyundai Motorsport - i20 N Rally1

#4 Esapekka Lappi / Janne Ferm - Hyundai Motorsport - i20 N Rally1

#18 Takamoto Katsuta / Aaron Johnston - Toyota Gazoo Racing - GR Yaris Rally1

#6 Dani Sordo / Candido Carrera - Hyundai Motorsport - i20 N Rally1

#7 Pierre-Louis Loubet / Nicolas Gilsoul - M-Sport Ford World Rally Team - Puma Rally1

Hasta 44 coches de WRC2 están inscritos, liderados por el líder del campeonato Yohan Rossel, que ganó en Croacia y en Montecarlo.

Meeke will be back in WRC action for Hyundai Portugal alongside the late Breen's former co-driver Fulton in WRC2

Photo by: Team Hyundai Portugal