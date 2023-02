WRC Rally de Suecia 2023; todo lo que debes saber

Cargar reproductor de audio

La mezcla única de nieve y hielo del Rally de Suecia probablemente ofrecerá una competición muy reñida y rápida entre los principales participantes del Rally1 del WRC.

Se espera que el ganador del año pasado, Kalle Rovanpera, se encuentre entre los favoritos tras un buen comienzo de su defensa del título en Montecarlo, después de quedar segundo por detrás del ganador del rally y compañero de equipo de Toyota, Sébastien Ogier.

Ogier, su rival a tiempo parcial, estará ausente en Suecia, ya que Takamoto Katsuta se hará cargo del tercer GR Yaris puntuable por primera vez en su carrera en el WRC.

El desafío de Toyota estará reforzado por Elfyn Evans, anterior ganador del Rally de Suecia en 2020. El galés desafió a Rovanpera por la victoria en la nieve el año pasado antes de que un accidente el domingo terminara su rally prematuramente.

Hyundai llevará a Suecia una alineación de pilotos cambiada, ya que el ex piloto de M-Sport Craig Breen se sube al tercer i20 N por primera vez este año. El irlandés ha demostrado velocidad sobre la nieve, habiendo terminado segundo en el evento en 2018, cuando pilotaba para Citroën.

Después de terminar tercero en Montecarlo, Thierry Neuville, y el nuevo fichaje de Hyundai Esapekka Lappi, ambos terminaron en el podio el año pasado, y es probable que estén entre los aspirantes.

M-Sport Ford alineará dos Puma para el ganador de Suecia 2019, Ott Tanak, y Pierre-Louis Loubet. Tanak inició su regreso a la marca Ford terminando quinto en Montecarlo mientras continuaba aclimatándose al Puma.

Sin embargo, en los prolegómenos del Rally de Suecia, el estonio ganó el Rally de Invierno de Otepaa, celebrado sobre nieve y hielo en Estonia el pasado fin de semana como preparación para Suecia.

Este fin de semana marcará el primer Rally de Suecia de Loubet con maquinaria de alto nivel.

Al Rally1 se unirá el piloto privado italiano Lorenzo Bertelli, que pilotará un GR Yaris alquilado, en lo que será su primer evento desde el Rally de Nueva Zelanda en septiembre del año pasado.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport

¿Qué es el Rally de Suecia?

El Rally de Suecia es la única prueba que se disputa en la nieve de la temporada del WRC, en la que los competidores se enfrentan a carreteras forestales cubiertas de nieve y hielo bordeadas por bancos de nieve.

El rally suele ser uno de los más rápidos del calendario a pesar de las difíciles condiciones. Se alcanzan altas velocidades gracias al uso de neumáticos con clavos especialmente diseñados.

La prueba es una de las más antiguas del calendario, ya que se remonta a 1950 y formó parte de la temporada inaugural del Campeonato del Mundo de Rallyes en 1973.

Tradicionalmente, el rally se ha celebrado en los alrededores de la ciudad de Karlstad, al oeste de la capital, Estocolmo. Sin embargo, el año pasado el rally se trasladó 800 kilómetros al norte, a la ciudad de Umea, para garantizar que los competidores se enfrentaran a condiciones de nieve.

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Ganadores del Rally de Suecia

El primer Rally de Suecia, celebrado en 1950, fue ganado por el local Per-Fredrik Cederbaum, que conducía un BMW.

Desde entonces, el nativo Stig Blomqvist se ha convertido en el maestro indiscutible del Rally de Suecia, con siete victorias (1971-1973, 1977, 1979, 1982 y 1984). Las victorias llegaron pilotando para Saab y Audi, siendo la primera marca la más laureada en el rally, con 10 victorias.

El bicampeón mundial Marcus Gronholm (2000, 2002, 2003, 2006, 2007) y el campeón de 1979 Bjorn Waldegard (1968-1970,1975 1978) ostentan el siguiente mejor palmarés con cinco victorias cada uno.

En la categoría actual, Thierry Neuville (2018), de Hyundai, Ott Tanak (2019), de M-Sport Ford, y Elfyn Evans (2020), de Toyota, y Kalle Rovanpera (2022), campeón del mundo, han subido a lo más alto del podio.

Gus Greensmith, Jonas Andersson, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

Itinerario del Rally de Suecia

La edición de este año se disputará en 18 etapas de 301,18 km a lo largo de cuatro días de competición.

Jueves 9 de febrero

Comienzo del Shakedown 8:01am GMT (9:01am local)

Etapa 1 Umea Sprint comienza 7:05pm GMT (6:05pm local)

Viernes 10 de febrero (7 etapas - 111,92km)

Etapa 2 - Comienzo de la etapa 8 7:30a mGMT (8:30am local)

Sábado 11 de febrero (9 etapas - 126,22 km)

Etapa 9 - Etapa 15 comienza 7:05am GMT (8:05am local)

Domingo 12 de febrero (6 etapas - 63.04km)

Etapa 16 - Etapa 18 comienza 11:18am GMT (12:18pm local)

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Entry List Rally1 (Road Order)

The entry list features 52 crews headlined by nine Rally1 car entries:

#69 Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen - Toyota Gazoo Racing - GR Yaris Rally1

#11 Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe - Hyundai Motorsport - i20 N Rally1

#33 Elfyn Evans/Scott Martin - Toyota Gazoo Racing - GR Yaris Rally1

#8 Ott Tanak/Martin Jarveoja - M-Sport Ford World Rally Team - Puma Rally1

#18 Takamoto Katsuta/Aaron Johnston - Toyota Gazoo Racing - GR Yaris Rally1

#4 Esapekka Lappi/Janne Ferm - Hyundai Motorsport - i20 N Rally1

#7 Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul - M-Sport Ford World Rally Team - Puma Rally1

#42 Craig Breen/James Fulton - Hyundai Motorsport - i20 N Rally1

#37 Lorenzo Bertelli/ Simone Scattolin - Toyota Gazoo Racing - GR Yaris Rally1

The event will also mark the first points scoring round of the season for local Oliver Solberg, competing in a healthy 25 car WRC2 field.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Coches WRC Rally1 revisados

Los equipos del WRC han pasado la pretemporada perfeccionando las máquinas del Rally1 de cara a un segundo año con las nuevas normas híbridas.

El vigente campeón, Toyota, no se ha quedado quieto. Las pronunciadas cajas de aire que adornaban los flancos del coche para refrigerar la unidad híbrida se han sustituido por un diseño mucho más suave y aerodinámico, ya que se descubrió que el diseño de 2022 sobrestimaba la cantidad de refrigeración necesaria para la unidad híbrida. Esto ha dado lugar a un rediseño de los guardabarros y los arcos traseros. El alerón trasero también se ha modificado para compensar el nuevo paquete aerodinámico.

Además de los cambios aerodinámicos, Toyota ha optado por actualizar su motor de 1,6 litros para mejorar la entrega de potencia y su par.

Hyundai también ha revelado notables cambios aerodinámicos en su i20 N. El coche de 2023 presenta una carrocería actualizada en la parte delantera y trasera del coche. El capó se ha aplanado y alargado, mientras que los arcos delanteros también se han modificado. El equipo también ha optado por un alerón trasero y retrovisores muy revisados.

El nuevo frontal ampliado ha convertido el morro del coche en un splitter adicional. En la parte trasera, se ha diseñado un nuevo alerón trasero con el alerón central del año pasado y la opción de la placa final transformada en un alerón continuo que cubre la anchura máxima del coche.

Mientras tanto, M-Sport ha desvelado un nuevo y atrevido aspecto para su Puma Rally1 con una decoración azul eléctrico y rosa, que sustituye a sus populares colores morados de la temporada pasada. Aunque el coche tiene un aspecto similar al modelo de 2022, el equipo planea continuar su desarrollo durante la temporada.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

¿Cómo funciona el sistema híbrido del WRC Rally1?

Los pilotos podrán hacer uso de la potencia híbrida durante cada etapa, con aumentos de potencia activados por el pedal del acelerador, mientras que se desbloquearán más aumentos mediante la regeneración de energía al frenar durante las etapas.

Los pilotos tendrán que regenerar 30 kilojulios de energía antes de que se les conceda otro impulso que se utilizará la próxima vez que toquen el pedal del acelerador. Los 130 caballos de potencia extra se consiguen mediante el uso de tres mapas de motor homologados a medida seleccionados por los equipos, en función del tipo de etapa y de las condiciones.

Determinado por la FIA y los organizadores del evento, los pilotos tendrán que recorrer partes de los tramos de carretera y alrededor de los parques de servicio del evento en modo totalmente eléctrico.

En modo totalmente eléctrico, el coche tiene una autonomía de 20 km, mientras que su batería de 3,9 kWh, que funciona a 750 voltios, puede enchufarse y recargarse en el parque de servicio en 30 minutos. La unidad híbrida puede soportar un impacto de 70G.

Los coches funcionan con un combustible 100% sostenible.

Reducción de las pruebas y otros cambios en el reglamento

El reglamento deportivo se ha renovado y el principal cambio ha sido la reducción de las pruebas.

Los equipos del WRC sólo podrán realizar 21 días de pruebas (siete por piloto) en lugar de los 28 de la temporada pasada, en un intento de reducir costes y mejorar la sostenibilidad. El año pasado, cada piloto del fabricante realizaba un día de test antes de todas las pruebas europeas. La medida ha suscitado opiniones encontradas entre equipos y pilotos.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Cómo seguir el WRC 2023 en Latinoamérica

Motorsport.com estará presente en Suecia con reportajes, entrevistas y reacciones.

Motorsport.tv también ofrecerá resúmenes durante y después de cada prueba del WRC en 2023.

Televisión de paga

WRC Plus All Live permite por una suscripción mensual o anual seguir cada especial sin perderte un detalle durante el año.

FOX Sports México llevará la transmisión para México con un resumen diario de las etapas de cada fecha del calendario.

Para el resto de Latinoamérica Star+ será el encargado.

Un resumen diario puede ser observado de forma gratuita por Red Bull TV en su página web.