WRC: Rovanpera vuelca y Ogier toma el liderato en Portugal

Kalle Rovanpera, actual campeón del mundo del WRC, marcó un ritmo endiablado en la primera prueba de la mañana del sábado y amplió así su ventaja del viernes de un segundo hasta los 6,7s sobre su compañero Sébastien Ogier, antes de que se desatara el drama en la siguiente etapa.

Rovanpera perdió la parte trasera de su GR Yaris en una curva rápida a derechas e impactó contra un árbol, lo que hizo que el coche diese vueltas de campana y acabara apoyado de lado contra otro árbol. Rovanpera y su copiloto Jonne Halttunen salieron ilesos del incidente, pero sus posibilidades de conseguir la victoria terminaron en el acto.

El líder del WRC2, Oliver Solberg, fue el primero en adelantar al coche siniestrado de Rovanpera y, apenas 100 metros más adelante, el sueco perdió el control de su Skoda Toksport, lo que provocó una serie de vuelcos prácticamente consecutivos. Solberg y su copiloto Elliott Edmondson también pudieron salir ilesos del coche. Yohan Rossel, de Citroën, se colocó líder del WRC2, 5,9s por delante de Gus Greensmith.

Ogier ganó la etapa 11 [Montim, 8,69 km] por 0,5s de ventaja sobre Ott Tanak, de Hyundai, para abrir una ventaja de 3,4s sobre el estonio tras el abandono de Rovanpera.

Takamoto Katsuta de Toyota se ha colocado tercero [+15.7s], con el líder del campeonato Thierry Neuville cuarto [+30.2s] después de adelantar a su compañero de equipo Dani Sordo [+32.9s].

La etapa fue increíblemente resbaladiza y Elfyn Evans, de Toyota, fue el primero en tener problemas. El galés, que ayer se recuperaba de un pinchazo y de un problema con el pacenote, sufrió un trompo tras tocar un talud en una curva lenta.

"En una curva lenta, me quedé atrapado en la línea interior y el coche hizo un trompo a baja velocidad. He perdido tiempo, pero no he sufrido daños. Me sorprendió mucho al principio lo suelto y resbaladizo que estaba el terreno", dijo Evans.

Katsuta también perdió tiempo por un error en la misma curva antes de calar brevemente su Toyota.

Neuville también se vio afectado por las condiciones, ya que el belga tuvo dos problemas durante la etapa. Primero se fue largo en una curva a izquierdas, chocando en el proceso, y perdió tiempo al calarse. Luego, un error le arrancó el parachoques delantero y el splitter de su i20 N.

"He juzgado mal el agarre en la frenada y me he ido un poco largo, y luego en la horquilla he vuelto a juzgar mal el agarre. Cometer dos errores en una etapa no es lo correcto", concluyó Neuville.