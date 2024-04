Rovanpera aplaude el "inteligente" plan de Toyota en el Rally Safari

Rovanpera y su copiloto Jonne Halttunen ofrecieron una actuación impecable para conquistar la prueba más dura del WRC.

Los campeones del mundo, que este año compiten en una temporada parcial, ganaron siete de las 19 exigentes etapas de grava y, lo que es más importante, fueron la única pareja de Rally1 que evitó pinchazos, accidentes o problemas mecánicos.

Rovanpera supo juzgar su ritmo en las complicadas condiciones que permitieron al finlandés construir una ventaja de más de dos minutos antes de optar por retroceder el domingo, llevándose finalmente la victoria por 1m37.8s sobre su compañero de equipo en Toyota, Takamoto Katsuta.

"Siempre es especial, esta prueba es muy dura y también es legendaria para Toyota, y siempre se nos ha dado bien aquí y seguimos haciéndolo", dijo Rovanpera, que sumó su 12ª victoria en el WRC en su carrera en . "Como dicen aquí en África: 'El coche de delante siempre es un Toyota'.

"Tengo que dar las gracias al equipo, todos han hecho un gran esfuerzo para que el coche funcionara tan bien. Creo que Jonne y yo hicimos un buen trabajo, creo que no se puede hacer un Rally Safari mejor que el que hicimos, no tuvimos problemas en todo el fin de semana, y fue una conducción inteligente. Creo que ha sido un buen esfuerzo.

Ganadores Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto de: Red Bull Content Pool

"En este rally, si terminas así, es un gran alivio porque no estás luchando con todos los pilotos todo el fin de semana, estás luchando contra las condiciones.

"No tuvimos ningún problema con el coche ni con los neumáticos, así que no creo que se pueda ser más inteligente en este rally. Fuimos rápidos, teníamos la velocidad, pero no se trataba de eso, teníamos la velocidad y la utilizamos bien".

La victoria fue el primer triunfo de Rovanpera y Toyota de la campaña 2024, manteniendo el dominio de la marca japonesa en Kenia, que ahora se sitúa en cuatro victorias consecutivas desde el regreso del evento al WRC en 2021.

"Esta es nuestra primera victoria de la temporada, un par de rondas antes han sido un poco duras y ahora hemos conseguido la victoria aquí con estilo", dijo el director del equipo Toyota, Jari-Matti Latvala.

"Debo decir que Kalle dominó el rally desde el principio, y tuvo un planteamiento muy inteligente. No ha tenido ningún problema durante el fin de semana, gracias a que el equipo ha fabricado un coche tan bueno, pero también por la forma en que ha sabido conducir."