WRC Suecia: Elfyn Evans lidera el 1-2-3-4 de Toyota de cara al último día

Elfyn Evans afronta la jornada final del Rally de Suecia del WRC con una ajustada ventaja de 13.3s, pese a un ataque tardío de Takamoto Katsuta, mientras el dominio de Toyota continuó.

Evans comenzó el sábado enfrentando un déficit de 2.8s respecto a Katsuta, pero la situación se invirtió tras el bucle matinal. Un desconcertado Katsuta tuvo problemas de agarre, lo que lo dejó a 16.1s.

La diferencia creció hasta los 18s al inicio de la tarde mientras Evans mantenía un ritmo fuerte, destacado por el mejor tiempo en el tramo 13. Pero Katsuta logró frenar su retroceso y respondió a medida que avanzaba la tarde. El piloto japonés le recortó tiempo a Evans en los dos tramos finales para reducir la brecha a 13.3s.

"Esta mañana fue bastante buena, pero esta tarde fue un poco más irregular. Cuidar los neumáticos fue un poco más difícil, y no es mi especialidad, pero aun así fue una tarde limpia", dijo Evans, quien venció a Katsuta para ganar el Rally de Suecia el año pasado.

Katsuta no se ha rendido en su intento de batir a Evans y conseguir su primera victoria en el WRC el domingo. "Queda un día más. No estoy realmente contento hoy y veremos qué salió mal. Definitivamente intentaré dar lo mejor mañana", dijo Katsuta.

Katsuta también estuvo bajo presión de su compañero de equipo en Toyota, Sami Pajari, que marcó un ritmo impresionante durante la tarde. El finlandés, en tercera posición, logró los mejores tiempos en los tramos 12 y 14 para acercarse a 11.4s de Katsuta, antes de terminar el día a 12.1s de su compañero.

El dominio de Toyota en el evento quedó reflejado cuando Oliver Solberg superó por la mañana a los Hyundai de Adrien Fourmaux y Esapekka Lappi para colocarse cuarto. La remontada del ganador de Montecarlo se frenó por la tarde.

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

"Ha sido una tarde complicada, eso seguro", dijo Solberg, que terminó el día cuarto, a 33s de Pajari y con 11.2s de ventaja sobre Lappi. "No fue bueno. Estaba muy resbaladizo y había mucha nieve suelta y era difícil encontrar el ritmo y la confianza. Eso es todo realmente. No es donde quiero estar".

Las tripulaciones de Hyundai realizaron múltiples cambios de puesta a punto en sus tres i20 N Rally1 en un intento por encontrar respuestas a su falta de ritmo. En cierta medida, los cambios funcionaron, ya que Lappi empezó a sentirse más cómodo al volante para mantenerse en la lucha por la cuarta posición de la general.

Fourmaux probó un cambio radical en los amortiguadores que no resultó cómodo para la tripulación dentro del coche, pero sí ofreció algunos resultados alentadores. El francés conservó la quinta posición, a 8.2s de Lappi. Thierry Neuville cerró el día ganando el último tramo Umea Sprint por 1.1s sobre Katsuta, pero el campeón del mundo 2024 siguió atascado en la séptima posición, a 2m10s del liderato.

"Honestamente, tuvimos un buen día en el coche", dijo Neuville. "Buen ritmo para la velocidad que tenemos en este momento. Lo disfruté un poco más. Las condiciones fueron más estables que ayer, así que lo hizo un poco más fácil. El coche sigue la línea un poco mejor. Eso es todo lo que tenemos por ahora, pero al menos nos divertimos un poco".

Jon Armstrong, de M-Sport Ford, mostró un ritmo que llamó la atención en los tramos de la tarde después de ajustar la barra antivuelco en la puesta a punto de su Puma durante el servicio del mediodía. El irlandés fue claramente más rápido que sus compañeros de equipo y terminó el día octavo en la general, por delante de Josh McErlean, quien se vio perjudicado por una falla intermitente en el sistema de luces que describió como "bastante aterradora".

Martins Sesks completó los siete tramos del día en su regreso a la acción después de que tres pinchazos el viernes lo obligaran a abandonar. El letón logró el mejor tiempo en el tramo 10, pero se vio perjudicado por abrir pista por la tarde. Sesks terminó el último tramo con una alarma de presión de agua activándose en su Puma.

El top 10 lo completó el líder de WRC2, Roope Korhonen. Tres tramos esperan a las tripulaciones el domingo para concluir la segunda ronda de la temporada.