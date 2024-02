WRC Suecia: Lappi arrebata el liderato a Katsuta en un viernes loco

Lappi se adjudicó tres victorias de etapa en las cuatro pruebas de la tarde, que estuvieron plagadas de nevadas que hicieron que las condiciones fueran increíblemente difíciles para las tripulaciones. Esta actuación ayudó a Lappi a superar a Katsuta y abrir una ventaja de 3,2s en el rally tras ocho de las 18 etapas.

Katsuta terminó el día como líder de Toyota después de que el líder nocturno, Kalle Rovanpera, se estrellara en la cuarta etapa tras chocar contra un banco de nieve, mientras que Ott Tanak, de Hyundai, se retiró tras caer también víctima de los bancos de nieve.

El líder del WRC2, Oliver Solberg, aprovechó al máximo las condiciones más limpias de la carretera para terminar el día en un increíble tercer puesto de la general (+1m20.7s), pilotando un Skoda Fabia de Toksport.

Adrien Fourmaux, de M-Sport, completó una impresionante jornada en cuarta posición, a 5,6s de Solberg, mientras que Elfyn Evans fue quinto (+1m50.0s). El líder del campeonato, Thierry Neuville, llegó al final de la jornada de servicio con un problema de presión de combustible en octava posición, por detrás de los pilotos de Rally2 Sami Pajari y Lauri Joona.

La fuerte nevada hizo que las condiciones fueran increíblemente complicadas para los equipos al comenzar el bucle de la tarde. Tal fue la importancia de la nieve caída, que las etapas cayeron en manos de los coches más lentos de Rally2 que estaban más abajo en el orden de la carretera y se enfrentaron a una superficie de la carretera mucho más limpia.

Los cinco mejores tiempos registrados en la quinta etapa, la segunda pasada por el #42 Brattby, pertenecían a pilotos de Rally2.

Georg Linnamae emergió de la ventisca con un tiempo de referencia para anotarse la primera victoria de etapa para el nuevo coche Toyota GR Yaris Rally2.

El estonio fue 2,4s más rápido que el líder del WRC2, Oliver Solberg, y que sus rivales de clase Mikko Heikkila, Lauri Joona y Fabrizio Zaldivar.

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toksport WRT Skoda Fabia Evo Rally2 Foto: McKlein / Motorsport Images

Lappi fue el participante más rápido del Rally1 con el sexto mejor tiempo, acercándose a 5.3s del líder del rally, Katsuta, que sólo pudo marcar el undécimo mejor tiempo.

"El agarre no es nada. Los tacos no funcionan en absoluto. Como podéis ver, hay más de 10 cm de nieve en algunos tramos. No hay posibilidad de encontrar el agarre, sólo hay que usar las orillas y las líneas. A veces esperas que haya una orilla, a veces es un auténtico bobsleigh", dijo Katsuta.

Fourmaux fue 21º, Evans, que declaró que la prueba era "imposible de conducir", 24º, y Neuville terminó 26º en la clasificación.

El drama continuó en la sexta etapa [Norrby 2, 12,36 km], ya que Neuville tuvo problemas para arrancar su i20 N antes de la salida de la etapa. Llegó a la etapa con cuatro minutos de retraso, lo que le supuso una penalización de 40 segundos.

Sin embargo, el belga recibió la ventaja de ir por detrás de Evans en el orden de salida, dejando al galés enfrentarse a lo peor de las condiciones.

El paso de Neuville por la etapa no fue coser y cantar. El capó de su coche no estaba bien sujeto después del trabajo que Neuville y su copiloto Martijn Wydaeghe habían realizado en el coche antes de la etapa.

Como resultado, un pasador del capó falló y parte del capó se levantó durante la etapa.

Neuville también sobrevivió a un susto con un banco de nieve, pero fue capaz de marcar un tiempo 3,7s más rápido que Evans.

Al final de la etapa, Evans sugirió que el problema de Neuville al principio de la prueba podría haber sido un movimiento táctico.

"Supongo que el espíritu de competición se ha ido por la ventana. Esperemos a emitir un juicio al respecto antes de decir algo de lo que nos arrepintamos", dijo Evans.

"De repente tuvimos un problema con el motor, no funcionaba y algo pasó en el repostaje anterior y tuvimos que comprobarlo, pero obviamente el capó no estaba bien cerrado", explicó Neuville.

Cuando se sugirió que Evans pensaba que era un movimiento táctico, Neuville añadió: "No sé por qué [pensaría eso]. Estaba en el repostaje antes cuando nuestro coche no arrancó, así que debería saberlo".

Takamoto Katsuta, Toyota Gazoo Racing WRT Foto: Toyota Racing

Lappi se adjudicó la etapa para reforzar sus esperanzas de victoria sacando 5.0s al líder del rally, Katsuta, y reduciendo el margen general a 0.3s.

Fourmaux consiguió superar a Evans y situarse tercero en la general, ya que el enfoque comedido del francés siguió dando sus frutos, mientras que Evans se enfrentaba a la desventaja de abrir la carretera.

Las condiciones de nieve se intensificaron aún más reduciendo la visibilidad para los pilotos en la séptima etapa, la penúltima del día disputada a oscuras.

Lappi calificó las condiciones de "locura", pero de alguna manera se las arregló para superar la prueba con otra victoria de etapa.

Un tiempo 2,1s más rápido que Katsuta ayudó al finlandés a superar al japonés y situarse a 1,8s de la cabeza del rally.

"No puedes utilizar todas las luces adicionales, así que tienes que ir con las luces cortas y, cuando conduces a más de 160 km/h, es una locura no poder ver muy lejos. Pero tienes que confiar en las notas", dijo Lappi.

Solberg se benefició de un asfalto mucho más limpio para saltar increíblemente del quinto puesto de la general al tercero.

Neuville, 11º en la clasificación del rally, fue el sexto más rápido por detrás de Heikkila y Pajari, pero el belga volvió a sacar más tiempo a Evans, que cayó al sexto puesto de la general.

Lappi completó un triplete de victorias de etapa al ganar la octava etapa [Umea Sprint, 5,16 km] por 1,4s de Katsuta, mientras que Neuville terminó el día mostrando signos de ritmo al marcar el tercer mejor tiempo.

Rally Sweden continúa el sábado con siete etapas más.