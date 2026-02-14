WRC Suecia: Takamoto Katsuta arrebata el liderato a Elfyn Evans al cierre del viernes

Takamoto Katsuta, de Toyota, logró una serie de tiempos rápidos que le permitieron arrebatar el liderato del Rally de Suecia a su compañero de equipo en el Campeonato Mundial de Rally, Elfyn Evans, tras una jornada llena de acontecimientos el viernes.

Katsuta comenzó el día en tercera posición, pero terminó la etapa de siete tramos con una ventaja de 2,8 segundos sobre Evans. Sami Pajari, a 22,2 segundos, completó el podio para Toyota, mientras que Hyundai siguió teniendo un comienzo difícil en la temporada 2026.

La tanda matinal de etapas fue para Evans, que rápidamente superó al líder de la noche anterior, Oliver Solberg, ayudado por el hecho de que este último perdiera más de 30 segundos al salirse de la pista y chocar contra un banco de nieve, lo que le provocó un pinchazo. Evans terminó la tanda con una ventaja de 14,5 segundos sobre Katsuta, antes de que los papeles se invirtieran en la tanda de la tarde.

Katsuta, que salía quinto, sabía que su posición en la carretera le permitiría ganar terreno en las etapas cubiertas de nieve, que habían empezado a deteriorarse. El piloto japonés, que busca su primera victoria en el WRC, redujo a más de la mitad la ventaja de Evans tras ganar la quinta etapa, antes de recortar la diferencia a 2,5 segundos tras ganar la sexta.

Con Evans en desventaja por las condiciones, Katsuta se puso en cabeza por 0,1 segundos tras la séptima etapa. Evans perdió 2,7 segundos frente a Katsuta en la etapa de 5,7 km de Umea, terminando el día a 2,8 segundos de Katsuta.

"Todo ha ido bien. Sabíamos que la tanda de la tarde iba a ser más difícil para los pilotos que iban en cabeza, así que hemos sido un poco pacientes en la tanda de la mañana", declaró Katsuta.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

Evans añadió: "Hemos tenido un buen comienzo esta mañana, pero la carretera ha cambiado inevitablemente esta tarde y hemos hecho lo que hemos podido. No ha sido suficiente para mantener la posición esta noche, pero aún queda mucho camino por recorrer".

Pajari también se benefició de su posición en la carretera por la tarde, ya que el finlandés se alejó 23,7 segundos de Esapekka Lappi, de Hyundai, para terminar el día en tercera posición.

"Estoy bastante contento. Es bueno estar en una buena posición, pero, por otro lado, queda un largo camino por recorrer y esperaba tener aún más velocidad", dijo Pajari.

El líder del campeonato, Solberg, tuvo suerte de terminar el viernes en sexta posición después de salirse de la pista en la tercera etapa y acabar en un montículo de nieve. El sueco logró ganar la última etapa del día y se situó a 6,9 segundos de Adrien Fourmaux, de Hyundai, pero admitió que le había sorprendido el reto que suponía abrir la pista.

"Tengo que decir que subestimé por completo lo difícil que sería ser el primero en salir. Nunca lo había hecho antes, y tampoco con este coche. Fue muy complicado", dijo Solberg. "Es importante que estemos aquí y hemos tenido suerte esta mañana, y eso también es necesario. Tengo que ser positivo, tenemos una buena posición para mañana".

Hyundai logró su primera victoria de etapa en el rally cuando Thierry Neuville se impuso en la SS7, pero el viernes quedó patente la dificultad de la marca coreana para seguir el ritmo de Toyota.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto: Hyundai

Tras la cuarta etapa, Neuville describió su falta de confianza en el paquete i20 N como "el momento más difícil de su carrera hasta ahora". Por la tarde, el belga, que había perdido más de un minuto por un choque con un banco de nieve por la mañana, encontró una mejora marginal, pero siguió frustrado en séptima posición, a 1m43,8s del líder.

"No recuerdo cuándo fue la última vez que hicimos el mejor tiempo, así que tenemos que conformarnos con eso, pero creo que la gestión de los neumáticos marcó la diferencia", dijo Neuville. "En general, estoy un poco más satisfecho con el equilibrio del coche esta tarde, pero aunque haya mejorado, el rendimiento sigue sin estar a la altura.

Obviamente, como siempre, estás muy limitado en lo que puedes hacer, incluso en el desarrollo del coche. Básicamente, no podemos hacer nada y jugar a intentar encontrar algo. Pero, por desgracia, Toyota ha podido dar un paso adelante y siempre ha sido muy fuerte, y nosotros tenemos que dar pasos adelante y también recuperar el retraso con respecto a ellos, y con la normativa actual es imposible".

Fourmaux añadió: "Nos faltó agarre delantero en las curvas rápidas, pero en cuanto la carretera se vuelve más técnica, estamos más a la altura, así que tenemos que entender esto. Hemos dado un paso adelante con respecto a ayer, pero todavía no estamos donde queremos estar. Sin embargo, ahora somos quintos, por lo que nuestra posición en la carretera para mañana es mejor".

M-Sport-Ford también tuvo un día difícil, marcado por un error en la presión de los neumáticos que parece haber contribuido a una serie de fallos en los neumáticos de sus tres pilotos, Martins Sesks, Josh McErlean y Jon Armstrong.

Sesks sufrió tres pinchazos y finalmente se retiró de la jornada tras sobrevivir a la tanda matinal.

Joshua Mcerlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Foto: M-Sport

Armstrong sufrió un segundo pinchazo en la última etapa, pero en general mostró un ritmo impresionante en su primera salida en Rally1 sobre nieve, terminando el día en octava posición y a 1m59,3s del líder.

Tras dos pinchazos en las ruedas traseras por la mañana, McErlean luchó por mantener la velocidad durante la tarde antes de completar la última etapa con el radiador tapado, lo que le costó más tiempo. El irlandés terminó el viernes a más de tres minutos y medio del líder, en novena posición.

El líder del WRC2, Roope Korhonen, completó los diez primeros puestos.

Leer también: