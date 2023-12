Tanak se prepara para un ajetreado regreso a Hyundai en 2024

Tanak se reincorporará a la marca surcoreana para 2024 después de dejar el equipo con un año de contrato restante a finales de 2022 para unirse a M-Sport para esta temporada.

El campeón del mundo de 2019 logró dos victorias (Suecia y Chile) pilotando un Ford Puma de M-Sport, pero ha optado por volver a Hyundai tras una temporada de infortunio.

Tanak se subirá al i20 N este mes para comenzar los preparativos de cara a la cita de enero de 2024 en Montecarlo.

Aunque el estonio ya ha conducido el i20 N con especificación 2022, cree que habrá mucho trabajo por hacer para estar listos para Montecarlo (25-28 de enero).

"Estaremos bastante ocupados, así que habrá mucho que hacer en diciembre", dijo Tanak. "Es un coche en el que ya he estado, así que debería conocerlo un poco, pero necesito refrescarme y también tengo trabajo que hacer para estar listo para el año que viene".

"Las expectativas no serán menores y, obviamente, parece que [el director del equipo] Cyril [Abiteboul] es un líder fuerte, por lo que no espera nada menos que la victoria, así que definitivamente tenemos que cumplir".

Foto: M-Sport Ott Tänak, M-Sport Ford World Rally Team

Reflexionando sobre su temporada en M-Sport, Tanak dijo que esperaba mucho más de la campaña 2023.

"Siempre es un poco peligroso tener grandes expectativas, es fácil tener una gran caída y, obviamente, eso es probablemente lo que sucedió por mi parte, y en cierto modo también por parte del equipo, supongo", añadió Tanak.

"Esperábamos rendir mucho más. Creo que el comienzo del año no fue tan malo, pero luego no pudimos evolucionar y empezamos a ir hacia atrás. A partir de mitad de temporada, supongo que las emociones no fueron las mejores.

"Estamos decepcionados por ambas partes. Para mí tiene que haber cosas positivas este año, y tenemos que sacarlas (de las dos victorias)".