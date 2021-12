Matton deja de ser el jefe de rallies de la FIA

Matton se unió a la FIA como director de rallies en 2018 y ha sido una figura clave en el despliegue de la normativa híbrida Rally1 del WRC que se introducirá a partir del próximo año.

La FIA aún no ha emitido un comunicado oficial confirmando la salida de Matton, y no ha podido confirmar ni desmentir la noticia cuando Motorsport.com se puso en contacto con el organismo. Sin embargo, fuentes han confirmado a Motorsport.com Italia que Matton ya no ocupa su puesto en la FIA.

Matton fue nombrado jefe de rallies de la FIA por Jean Todt durante el mandato del francés como presidente de la FIA, que llegó a su fin la semana pasada. Matton había disfrutado anteriormente de dos períodos al frente del equipo oficial Citroën en el WRC.

Dejó la marca francesa en 2008 para crear su propio equipo, MY Racing, antes de volver a Citroën en 2012 asumiendo el papel de director de equipo en lugar de Olivier Quesnel.

La salida de Matton se produce pocos días después de que la FIA eligiera a su nuevo presidente, Mohammed ben Sulayem, tras su victoria en las elecciones de la semana pasada.

Sulayem ya ha señalado el WRC como un campeonato que desea mejorar, afirmando que "dos fabricantes y medio compitiendo en el campeonato no es suficiente".

Una de las razones por las que el WRC adoptó la tecnología híbrida en su nuevo reglamento fue para atraer a nuevos fabricantes.

Toyota y Hyundai, que ya contaban con equipos de fábrica, se han comprometido con la nueva normativa junto con Ford, que ha apoyado a Rally1 a través de su asociación con la escuadra británica M-Sport.

En declaraciones a Motorsport.com en junio, Matton admitió que, como muy pronto, en 2024 el WRC podría dar la bienvenida a una nueva marca al campeonato.

Este año Matton supervisó el regreso de los icónicos rallyes Acrópolis y Safari al calendario del WRC y contribuyó a asegurar un calendario de 13 pruebas para la temporada 2022.

El mes pasado participó en el lanzamiento del nuevo programa de Clasificación Mundial de Rallyes de la FIA, cuyo objetivo es trazar el progreso de los pilotos y copilotos a nivel nacional e internacional

El futuro inmediato de Matton aún no se ha resuelto, aunque se lo ha relacionado con el puesto vacante de director de equipo en Hyundai tras la marcha de Andrea Adamo, que dejó el cargo a principios de este mes alegando motivos personales.