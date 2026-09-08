Jack Miller firma con Yamaha en WorldSBK por dos años

Ya es oficial: Jack Miller continuará su carrera en WorldSBK tras su salida de MotoGP al final de esta temporada. El australiano forma parte de un pequeño grupo de pilotos, todos nacidos entre 1994 y 1995, que deberán dejar los Grandes Premios para dar paso a nuevas caras. En este caso, será el joven Izan Guevara quien heredará su manillar en Pramac Racing, junto a Toprak Razgatlioglu.

Aunque entristecido por el final de esta aventura de toda una vida, Miller exploró muy rápido sus opciones para seguir compitiendo, convencido de que aún tiene la energía para ello. Su paso al WorldSBK surgió de forma natural y logró encontrar un programa estimulante para hacerlo.

Después de haber corrido para cuatro de las cinco marcas actualmente presentes en MotoGP, fueron sus vínculos con Yamaha, alimentados estos dos últimos años por su colaboración a través del equipo Pramac en MotoGP y su participación conjunta en las 8 Horas de Suzuka, coronada con dos segundos puestos, los que llevaron a Miller hacia este nuevo desafío en WorldSBK.

La llegada del australiano se oficializó este martes, respaldada por un contrato de dos años que lo vincula para las temporadas 2027 y 2028 al programa oficial de Yamaha en Superbike.

"Estoy realmente encantado de anunciar que me uno al WorldSBK junto a Yamaha, prolongando así nuestra colaboración", declara Jack Miller. "He disfrutado mucho trabajando con la marca estos últimos años en MotoGP y estoy extremadamente agradecido por esta oportunidad que se nos ofrece de ver lo que podemos lograr con la R1."

"Pude hacerme una pequeña idea en Suzuka estos dos últimos años, y aunque la especificación WorldSBK es un poco diferente, tengo muchas ganas de comenzar este nuevo capítulo de mi carrera y espero que podamos lograr cosas muy bonitas allí."

Una experiencia y una notoriedad valoradas por Yamaha

El equipo apoyado por el fabricante de Iwata en WorldSBK se despidió anteriormente de Xavi Vierge, que permaneció solo un año y al que Jack Miller reemplazará, mientras que Andrea Locatelli continúa en su puesto. La nueva dupla deberá apoyar a Yamaha en sus esfuerzos por reconquistar un título que se le escapa desde 2021, mientras Ducati acaba de aplastar la temporada 2026 dejando solo migajas a la competencia.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Jack Miller al proyecto WorldSBK de Yamaha en 2027, y personalmente, estoy muy feliz de que se una a nuestro equipo", celebra Niccolò Canepa, director deportivo de carreras en circuito para Yamaha Motor Europe. "La oportunidad de incorporar a un piloto de su experiencia y talento a nuestro equipo oficial era demasiado buena como para dejarla pasar, y ya esperamos con impaciencia los primeros test."

"Su experiencia en Grand Prix, en particular su conocimiento de los neumáticos Michelin, será extremadamente valiosa para nosotros. Ya ha conseguido excelentes resultados con la R1 en Suzuka, así que estamos impacientes por ver de qué es capaz con una especificación WorldSBK y qué podrá aportar al desarrollo continuo de la R1. Más allá del aspecto técnico, la personalidad y la notoriedad internacional de Jack también constituirán una gran baza para reforzar la presencia de Yamaha y atraer aún más atención sobre el WorldSBK. Tenemos muchas ganas de comenzar juntos este nuevo capítulo."

Jack Miller dejará atrás una amplia carrera entre la élite de los Grandes Premios de motociclismo. Llegó a la categoría MotoGP en 2015 como subcampeón del mundo de Moto3, tomando la inusual decisión de no pasar por Moto2. Autor de una victoria sorpresa a los mandos de una Honda satélite ya en su segundo año, volvió después al éxito en 2021, ya como piloto oficial de Ducati, antes de correr para el equipo de fábrica de KTM y terminar su recorrido en la Yamaha satélite.

Recientemente, se felicitaba por haber podido forjar buenas relaciones con todos sus equipos, siempre apreciado tanto por su buen humor como por su implicación en el desarrollo de las motos.

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