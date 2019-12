Melandri: Aprilia debió quedarse en WSBK y no centrarse en MotoGP

Después de conseguir los títulos de 2010 y 2012 con Max Biaggi y de 2014 con Sylvain Guintoli, Aprilia se marchó del WorldSBK para centrar sus esfuerzos en MotoGP de la mano del equipo de Gresini.

Desde entonces, nunca ha pasado de la sexta posición en carrera e incluso KTM ha quedado por delante en la clasificación de fabricantes de MotoGP en las últimas tres temporadas.

Mientras, Kawasaki ha pasado a dominar el WorldSBK, con Jonathan Rea anotándose cinco títulos consecutivos, mientras que Aprilia solo ha estado presente a través de equipos cliente con apoyo limitado de fábrica.

Marco Melandri, quien fue piloto oficial de Aprilia en 2014 en el campeonato de las motos derivadas de serie y siguió a la marca Noale en su paso a MotoGP un año más tarde, cree que quedarse en el WorldSBK habría sido un movimiento más inteligente.

"No lo entendí, Aprilia debería haberse quedado en WorldSBK", dijo Melandri a Motorsport.com. "Habrían luchado por los títulos".

"Era la categoría perfecta para Aprilia. Pero el dueño no quería eso".

El campeón de 250cc en 2002 y subcampeón de MotoGP en 2005, salió de Aprilia después de solo ocho carreras en la temporada 2015, después de no adaptarse a una RS-GP en pleno desarrollo y basada en la RSV4 de Superbikes.

Tras un paréntesis fuera de la competición, el italiano volvió al WorldSBK en 2017 como piloto de Ducati, antes de irse al GRT Yamaha esta temporada y retirarse a final de año.

"Era muy difícil entonces", recordó Melandri sobre regreso con Aprilia a MotoGP. "Firmé un contrato con Gigi Dall'Igna, pero se fue a Ducati un poco más tarde. Fue reemplazado por Romano Albesiano, que no tenía experiencia".

"Di información que ayudó a Aprilia. Pero cuando un ingeniero tiene que pedirle consejo a un piloto, es el peor de los escenarios. Perdí seis meses".

"Cuando las cosas iban bien [en el WorldSBK en 2014] me tuve que ir a MotoGP, aunque no veía ninguna razón para hacerlo. Tras varias carreras me marché a casa porque la moto era muy mala".

"La gente no tenía experiencia y no podían gastar dinero. No fue divertido. Te tienes que divertir para poder dar el cien por cien en un proyecto", finalizó.