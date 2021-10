Redding reconoce que se sintió "deprimido" en MotoGP

El británico, de 28 años, se adjudicó la segunda carrera larga del fin de semana del WorldSBK en Argentina, sorprendiendo a los grandes dominadores de la temporada, Jonathan Rea (Kawasaki) y Toprak Razgatlioglu (Yamaha), que acabaron segundo y tercero, respectivamente.

Redding llegó al campeonato de las motos de serie en 2020, contratado por Ducati para reemplazar a Álvaro Bautista, y en su primera temporada logró el subcampeonato, por detrás de Rea, con cinco victorias y un total de catorce podios, confirmando el acierto de la marca italiana a la hora de 'rescatarlo' del campeonato británico SBK, al que fue a parar en 2019 (fue campeón ese año con 11 victorias) tras salir por la puerta de atrás del Mundial de MotoGP.

Nacido en Quedgeley, al sur de Gloucester, Redding tuvo que competir en el Campeonato de España (CEV) para poder empezar a destacar y llamar la atención del paddock mundialista, que en 2008 le dio la oportunidad de acceder a la categoría de 125cc. En su primer año, con el Blusens Aprilia Júnior (antiguo Avintia) logró imponerse, con solo 15 años de edad, en el Gran Premio de Gran Bretaña disputado en Donington, superando a Mike Di Meglio y Marc Márquez, que fue tercero.

Sus mejores años llegaron en Moto2, donde debutó en 2010 y fue subcampeón del mundo en 2013, por detrás de Pol Espargaró, logrando tres victorias y siete podios aquel año, lo que le abrió las puertas de la clase reina en 2014 con una Honda del equipo Gresini, con la que acabó 7º en su debut, en el Gran Premio de Qatar con 21 años, y sumó su primer podio (3º) en Misano 2015.

Tras dos temporadas con la moto japonesa fue reclutado por Pramac-Ducati, logrando su segundo y último podio (3º) en Assen 2016. Dos años después dio el salto a Aprilia, completando un 2018 para olvidar, en el que su mejor posición fue el 11º puesto logrado en su última carrera mundialista, en Valencia, recordada por acabarla prácticamente desnudo regalando toda su vestimenta a los fans que había en las gradas.

No fue un año fácil para Redding aquel 2018 con la ingobernable Aprilia, recién aterrizada de vuelta a MotoGP, con mucho trabajo y un largo camino por recorrer.

"En MotoGP llegué a pensar que no iba a poder conseguir los resultados que se esperaban de mí. Y en ese momento, mi cabeza se fue", confesaba el pasado fin de semana en San Juan el corredor británico en una entrevista con Motorsport.com.

Una desconexión que lo llevó a pensar en abandonar las motos, pasando de la máxima categoría mundial al campeonato británico de SBK.

"Si hubiera pasado directamente (de MotoGP) al Mundial de Superbikes y hubiera terminado 10º o el 12º, ahora mismo no estaría aquí", reflexionaba.

Para Redding, el paso durante un año por una categoría dura pero sin la exigencia del Mundial, lo ayudó a encontrarse consigo mismo.

"En el BSB volví a creer que podía a ganar, fue como renacer, mi confianza aumentó y me convenció de que correr era lo que quería hacer en mi vida", explicaba.

Redding disputó 27 carreras en 2019, subiendo veinte veces al podio, once de ellas como ganador, lo que le abrió las puertas del WorldSBK.

"Llegué al Mundial pensando que podía ganar el título, y realmente lo creo. Y eso habría sido diferente de haber llegado de MotoGP (directamente), donde mi cabeza pensaba, '¡mierda, no puedo ganar carreras!'".

Pese a que la jugada le ha salido bien, Redding no quiere engañar a nadie ni engañarse a sí mismo, y admite que las circunstancias lo llevaron al nacional británico.

"Correr en el BSB no es que fuera realmente mi elección, sino que terminé allí porque en el WorldSBK me pedían que pagara por correr, y eso no lo voy a hacer. Así que pasar por el BSB fue como una bendición", recuerda ahora.

Con solo 28 años, Redding acumula muchas experiencias, no todas buenas, y ha pasado por situaciones difíciles, como quedarse sin moto por no poder aportar un patrocinador, o tener que escuchar que a su edad ya es 'viejo' para correr en MotoGP.

Sin embargo, lo que más condicionó la carrera del británico fue sentirse "deprimido" y perder "el amor por las motos" en el final de su paso por MotoGP.

"Lo principal estaba en mi cabeza, porque en MotoGP estaba deprimido, no quería correr, no quería estar allí", rememora tras cinco años en la clase reina.

"No me gustaba, perdí el amor por correr y el gusto por las motos. La gente no creía en mí, pensaban que estaba acabado. Yo sabía que no lo estaba, pero tuve que probarlo con resultados", subraya.

"Nunca tuve un gran patrocinador, nunca tuve mucho dinero para comprar una buena moto, así que eso quería decir que tenía que correr en el BSB y ganar el campeonato. Y a pesar de que nadie pensaba que podía hacerlo en mi primer año, lo hice. Y entonces se convencieron de lo que podía ofrecer, y los equipos del WorldSBK se interesaron por mí", cierra Redding, que tras dos año en Ducati la próxima temporada correrá con el equipo BMW.

Las mejores fotos de Scott Redding en San Juan Villicum

