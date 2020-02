ETCR, la nueva categoría de coches eléctricos

Cada año aparecen nuevos campeonatos con vehículos eléctricos, siguiendo la tendencia mundial de fomentar la venta de coches de este estilo y reducir la producción de vehículos con motores de combustión. La categoría más reciente en unirse a una lista que ya tiene la Fórmula E y la MotoE es la ETCR.

Lanzado en París este miércoles, el ETCR (Electric Touring Car Racing o Campeonato de Carros de Turismo Elétricos) compuesto por coches de turismo, así como Stock Cars, el campeonato estará a cargo del brasileño Maurício Slaviero, que dirigió Stock Car Brasil durante varios años.

Entre 2020 y 2021, el campeonato tendrá una "temporada de demostración", que incluye entre las etapas una prueba de tiempo en el Festival de Velocidad de Goodwood, uno de los principales eventos del mundo para los amantes del automóvil y las carreras de autos, y una demostración en las 24 horas de Daytona en 2021. Después de esta aventura inicial, pasará a la competencia real, con una temporada de ocho fechas.

El nuevo campeonato no seguirá el formato convencional del Campeonato Mundial de Turismos (WTCR), que actualmente consiste en una sesión de clasificación y tres carreras para cada una de las diez rondas. En su lugar, los fabricantes de automóviles y los conductores de la ETCR serán divididos al azar en "Grupos de Batalla", que consisten en tres competidores cada uno.

Galería Lista Formato do ETCR 1 / 4 Foto de: Eurosport Formato do ETCR 2 / 4 Foto de: Eurosport Formato do ETCR 3 / 4 Foto de: Eurosport Formato do ETCR 4 / 4 Foto de: Eurosport

Los coches de la ETCR usan una unidad de energía Williams, "probablemente durante los primeros dos o tres años", dijo el jefe de Eurosport Eventos, propietario de la categoría, François Ribeiro. A partir de entonces, algunos elementos deben abrirse a los fabricantes de automóviles.

"No es ningún secreto, cuando miras el mundo del automóvil que no es una evolución, sino una revolución a la que nos enfrentamos. El deporte motor no puede ignorar eso. Tenemos que seguir a la industria automotriz. La Fórmula E promueve la tecnología, no los productos. Los coches siempre han sido una gran herramienta para que los fabricantes de automóviles promocionen sus productos. Promovemos los coches de verdad", dijo Ribeiro.

La organización espera que el campeonato atraiga a seis fabricantes de automóviles para la temporada inaugural, con tres pilotos en cada uno. Hasta ahora Hyundai, Alfa Romeo y Seat están confirmados.

El ETCR seguirá el calendario del WTCR en algunas etapas, pero a diferencia de la categoría principal, el ETCR también debería recompensar a los constructores en lugar de sólo a los equipos.

Imágenes del lanzamiento del ETCR