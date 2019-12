Guerrieri: clasificar segundo "me dio vida" en Malasia

El piloto argentino busca este fin de semana en Sepang, escenario de la ronda final del WTCR 2019, alcanzar el campeonato del mundo, donde después de la actividad del viernes cedió seis puntos respecto a Michelisz y ahora está a 15 unidades en la segunda posición cuando habrá 75 puntos en juego a lo largo de las tres competencias del domingo.

Michelisz, con un Hyundai del equipo BRC Racing, se mostró imbatible al ser el más rápido en ambas sesiones clasificatorias, en tanto que Guerrieri fue de menos a más después de haber sido décimo en la primera y segundo en la segunda. Esta última sesión definió también la parrilla de salida de la segunda carrera, donde se invierten las posiciones de los diez primeros, por lo que el argentino compartirá fila con su rival húngaro en dos de las tres carreras.

"Fue un día de menos a más para mí. Arrancamos con diferentes puestas a punto para probar algunas cosas, después tratamos de maximizar el potencial en la primera clasificación pero no tuve un buen feeling con el auto en la primera clasificación, tan solo pude quedar décimo", comenzó Guerrieri su balance del viernes.

"No fue una clasificación fácil, hubo un poco de tráfico, bandera amarilla, pero sin embargo teníamos que tratar de mejorar el feeling con el coche y eso sucedió para la segunda clasificación, que me sentí mucho mejor y pudimos pasar los tres cortes. Fue muy importante quedar dentro de los cinco (en la Q2) para la Q3 y después en la Q3 saqué una vuelta muy buena que me permitió quedar segundo, así que fue muy importante porque me dio vida clasificar segundo y estar al lado de Michelisz largando la carrera tres y la carrera dos", agregó el piloto de Honda del equipo Munnich Motorsport.

A pesar del sólido rendimiento que mostró Michelisz, lo que lo coloca como favorito para el título, Guerrieri asegura que dará pelea hasta el final en una definición que también tiene como protagonistas a Yvan Muller y Thed Bjork, pero los pilotos de Lynk & Co no tuvieron un buen rendimiento y comenzarán fuera del top 10 las tres carreras, además de haber quedado a 21 y a 38 puntos respectivamente respecto del líder.

"Vamos a seguir peleando, todavía hay mucho juego más allá de que hoy perdimos algunos puntos con respecto a Michelisz, que realmente está muy, muy rápido, él y los compañeros de equipo en Hyundai, pero con las armas que tenemos vamos a dar pelea y después veremos hasta dónde uno puede llegar", comentó Guerrieri.

"También un factor importante que puede jugar es el clima, ya que el domingo se prevé bastante inestable con algunas lluvias, así que bienvenido sea. Creo que sería una situación difícil de manejar, ya que estuvimos girando en seco obviamente", finalizó.