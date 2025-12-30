Por qué Sainz y Ekström están convencidos de que Ford puede ganar el Dakar 2026

Ford Racing competirá por segunda vez con el Raptor T1+ en el Rally Dakar. En su estreno, tanto Nani Roma como Mattias Ekström ganaron una etapa cada uno. Ekström terminó tercero en la clasificación general, a 20 minutos del ganador. Para el sueco, fue su primer podio en su quinta participación en el Dakar.

Sobre ese resultado quiere construir Ford en 2026. El equipo oficial alineará a Carlos Sainz, Ekström, Roma y Mitch Guthrie. Además, Romain Dumas y Denis Krotow también estarán en Arabia Saudita con un Raptor T1+. A eso se suma que el piloto privado Martin Prokop recibió un Raptor.

M-Sport es responsable del desarrollo, la construcción y la operación del equipo Ford. En el Raptor trabaja un potente motor V8 Coyote Darkhorse atmosférico de cinco litros de cilindrada. A diferencia de la competencia, Ford apuesta por potencia sin turbo en lugar de un motor sobrealimentado.

"Como equipo, podemos estar realmente orgullosos de haber luchado en la punta en el último Dakar y de haber mostrado buen ritmo y constancia", recuerda Ekström. "El Raptor funcionó de manera extraordinariamente buena durante esta carrera tan exigente".

El bicampeón del DTM y campeón mundial de rallycross tiene un objetivo muy claro: "No creo que pudiera motivarme para correr si no fuera con la meta de ganar".

"A veces quizá sea irreal creer que se puede ganar, pero me gusta ser irrealista", ríe el piloto de 47 años. "Si uno se prepara como un ganador, en algún momento se convierte en un ganador".

"Veo cuánto tiempo y energía dedico a pensar en el Dakar, a la preparación para el Dakar. En toda mi carrera en el automovilismo siempre tuve una prioridad clara. Al principio fue el DTM, luego el rallycross, y ahora es el Dakar".

Sainz regresó el año pasado a Ford, o mejor dicho a M-Sport. Ya se conocían de su etapa en el Mundial de Rally. Sainz debutó en el campeonato mundial en 1987 y 1988 con el Sierra RS Cosworth; más tarde llegaron participaciones con el Escort (1996-1997) y con el Focus (2000-2002).

El debut del Raptor en el Dakar terminó para Sainz con un abandono temprano. "Llegamos a la largada con más confianza que el año pasado, porque hemos recorrido más kilómetros y ahora conocemos mejor el auto", dice el piloto de 63 años.

Sainz ya ganó el Dakar en cuatro ocasiones, con Volkswagen, Peugeot, Mini y Audi. Además, viene compitiendo en la carrera desde los últimos años en África, previo al salto a Sudamérica y luego a Arabia Saudita. Conoce la receta para la victoria, y esa es la fiabilidad.

"Ahora que todos tenemos aproximadamente el mismo peso, prestaciones similares y los mismos neumáticos, la diferencia la marcará el auto que no tenga problemas técnicos y que aproveche mejor la suspensión", opina Sainz.

"Nos espera una edición en la que más de 15 vehículos pueden pelear por el triunfo. Cuando tantos pilotos rápidos de distintas generaciones y marcas están en la largada, eso lo hace aún más interesante".

"La competencia será dura y, para los espectadores, fantástica. Para nosotros no cambia demasiado el enfoque, porque el ritmo será alto desde el inicio y es importante no tener prácticamente días malos".

"Pero nuestro objetivo está claro: cuando has ganado cuatro veces, solo puedes tener una cosa en la cabeza: la quinta victoria". Sainz afrontará el Rally Dakar por decimonovena vez. En su carrera ha ganado hasta ahora 42 etapas.

Nani Roma, muy motivado tras tiempos difíciles

Roma ha ganado el Dakar dos veces. Una en 2004 con KTM como motociclista y otra en 2014 con Mini como piloto de autos. El español formó parte desde el inicio del proyecto Dakar de M-Sport y Ford.

El piloto de 53 años viaja a Arabia Saudita con el impulso del tercer puesto en el Rally de Marruecos, la última prueba antes del Dakar. "La verdad es que este año pude correr muchas más carreras", dice Roma, "y eso ayudó mucho".

"Ahora competimos contra pilotos que prácticamente cada fin de semana están en acción en algún lugar del mundo; ahí hay que sumar kilómetros de carrera, no solo de pruebas. Hemos trabajado intensamente en la suspensión y en la distribución de pesos del Ford Raptor T1+ EVO".

"Y este año hemos dado el paso hacia un auto más rápido. Tenemos un material fuerte y podemos pelear por la victoria. Creo que, sin ninguna duda, estamos viviendo la mejor era en la historia del Dakar".

"Están Ford, Dacia, Toyota, Mini y Century. Cuando tantos equipos oficiales invierten, se crea un entorno que también atrae a otros equipos", dice Roma, y opina: "Es fantástico ser parte de esto". También desde un punto de vista personal, esto es muy especial para Roma.

"Después de todo lo que he vivido en lo personal en los últimos años —el cáncer, el nuevo comienzo con Ford, el accidente de mi hijo—, ahora me siento muy tranquilo y en paz. Tengo una buena sensación de que Alex [Haro] y yo vamos a estar realmente fuertes en este Dakar".

Mitch Guthrie, a la sombra de los veteranos

Tampoco hay que subestimar a Guthrie. A la estela de Ekström, el estadounidense de 29 años terminó quinto en el Dakar pasado. "El quinto puesto del año pasado se sintió para mí como una victoria", subraya Guthrie la importancia de ese resultado.

"Corrí el Dakar y otras dos pruebas del Mundial: P5, P5 y P7. Estoy realmente satisfecho con eso. Además, Kellon [Walch] y yo ganamos el Vegas to Reno. En Estados Unidos he ganado prácticamente todas las grandes carreras, pero esto todavía me faltaba".

"Es genial trabajar con Ford, porque soy el piloto joven del equipo y tengo la oportunidad de tomarme tiempo y aprenderlo todo. Y claro, después de haber logrado un buen resultado, ahora el objetivo es: ¡hacerlo aún mejor la próxima vez!".

"Es una presión positiva mejorar cada vez y acercarse a los más rápidos. Hemos probado mucho el nuevo Raptor y creo que estamos realmente bien posicionados. Han cambiado muchos pequeños detalles, pero en conjunto el auto es muy similar".

"Yo diría sin duda: Ford M-Sport es un equipo con potencial para ganar el Dakar. La competencia es brutalmente fuerte, pero tenemos todo lo que necesitamos para afrontar el Dakar 2026. Todos hemos pasado suficiente tiempo en el auto y estamos listos para atacar a fondo".

Ford nunca ha ganado el Dakar con un equipo oficial propio.