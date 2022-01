"Chaleco" López celebra otro triunfo en el Dakar: "Fuimos los más consistentes"

En su 11° participación en un Dakar a sus 46 años de edad, el chileno "Chaleco" López volvió a mostrar toda su vigencia –y sacó provecho de su experiencia- al imponerse de punta a punta en la categoría de los prototipos ligeros.

Navegado por su compatriota Juan Pablo Latrach, López tomó el liderato de la clasificación general en la segunda etapa y a partir de allí nunca lo abandonó, haciendo uso de una gran consistencia ya que completó la carrera sin ganar ninguna prueba especial.

Al llegar a la meta este viernes, la dupla chilena tuvo un tiempo total de 45h50m51s y ganó por 51m28s sobre Sebastian Erikkson, de Suecia y compañero de equipo de "Chaleco" en el equipo EKS - South Racing, mientras que la española Cristina Gutiérrez completó el podio, a 4h34m43s.

"Fui muy conservador, fuimos de menos a más. Creo que es una carrera de resistencia donde pudimos hacer una buena navegación, no tuvimos muchos problemas, no perdimos tiempo ningún día y finalmente esta competencia la gana el que es el más constante y tiene menos problemas y yo creo que fuimos el equipo que, por lejos, lo hizo de forma constante, no rompimos, hicimos un buen trabajo y eso finalmente nos permitió vencer", comentó "Chaleco" López al terminar como ganador.

"Chaleco" López, quien previamente logró dos podios en motos (tercero en 2010 y 2013), había ganado en el Dakar en la categoría SSV en 2019 y en 2021.

"El año pasado fue diferente porque fuimos atacando y atacando", comparó el chileno. "Ahora fuimos conservando, que es muy diferente. Es otra manera de administrar la competencia, pero finalmente lo disfrutamos igual", finalizó.

Galería: Las fotos de "Chaleco" López en el Dakar 2022

