Dakar 2024: Cornejo advierte que todo se definirá en el último kilómetro

El chileno José Ignacio Cornejo ha obtenido la victoria en la séptima etapa del Rally Dakar 2024, la que sirvió para iniciar la segunda semana de actividades de la competencia y, con ello, regresar a la lucha por la victoria.

Cornejo recuperó la tercera posición de la total a solo seis minutos con 48 segundos del puntero, su compañero en Honda Ricky Brabec. Entre ellos se ubica Ross Branch que está a un segundo del líder.

“La etapa se nos dio bien a pesar de que partimos cómodos y luché un poco con la moto por varios kilómetros. Fue todo el día, pero apretamos igual. Creo que ya sé qué es lo que no me tiene cómodo, pero pudimos sacar adelante una buena etapa sin fallos grandes, un par de errores pequeños, pero que no se perdió mucho tiempo y recuperamos varios minutos la general”, expresó Cornejo al final de la especial en un resultado que le da confianza para lo restante de la prueba.

Photo by: Honda Racing #11 Monster Energy Honda: José Ignacio Cornejo Florimo

“Sí, partimos bien la semana con la estrategia como queríamos y hay que seguir así día a día”.

Cornejo tendrá que abrir el camino de la especial del lunes 15 de enero y considera que no estará en desventaja ante lo que algunos hablan debería ser una especial tranquila.

“La etapa de mañana no se ve tan mala para abrir, son menos kilómetros que las etapas largas que hemos tenido, así que la idea es perder lo menos posible y tener una buena alargada para etapa siguiente, pero hay que seguir ahí, día a día”.

“Arriba la pelea entre Ricky y Ross está por solo un segundo y está paraje la cosa, así será hasta el último kilómetro. Hay que dar lo mejor de nosotros y así lo vamos a seguir haciendo”, finalizó el chileno de Honda.