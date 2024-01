Dakar 2024: Cornejo explica su caída y cómo ganó la etapa 2

El chileno José Ignacio Cornejo logró la victoria de la segunda etapa del Rally Dakar 2024, un resultado que lo ha catapultado a la segunda posición de la clasificación general, pero que ha estado lejos de ser un paseo de rosas en el desierto de Arabia Saudí.

El recorrido de la segunda especial pasó de las difíciles piedras volcánicas a más dunas en el recorrido, exigiendo una mayor navegación, pero no por eso reduciendo las posibilidades de un accidente.

“Bueno, era un día diferente al de ayer no tanta piedra, pero mucha navegación. Estaba navegando bien desde el principio y fui pasando pilotos hasta agarrar al grupo de adelante en el kilómetro 90 y de ahí nos fuimos juntos tirando Ricky (Brabec) y Ross (Branch)”, expresó Cornejo al llegar al campeonato.

“Al final tuve una caída en una zona de piedras, por suerte no me pasó nada, pero quiero agradecer a Ricky y Ross que se detuvieron para ver si estaba ok. Después seguimos todos juntos, así que a pesar de eso y unos pequeñitos errores de navegación pudimos volver a la ruta rápido y no perder mucho tiempo. Creo que es un buen trabajo considerando que abrimos pista”.

Photo by: A.S.O. #11 Monster Energy Honda: Jose Ignacio Cornejo Florimo

Cornejo apuntó que su ritmo fuerte no se debió a la salida de Tosha Schareina, sino a una iniciativa propia de atacar en un momento donde consideraba tenía las herramientas para hacerlo.

“Salía en una buena posición con varias líneas, intenté no fallar en la navegación y cuando vi que estaba haciendo una buena etapa, sabía que tenía la oportunidad y debía aprovecharla y lo hice para descontar varios minutos de la general. Es una lástima lo de Tosha porque ha demostrado que es uno de los más rápidos y que está para pelear grandes cosas en este último año. Ojalá que tenga una pronta recuperación y esté rápido arriba de la moto”.