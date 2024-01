Dakar 2024: Loeb deja que Peterhansel marque el camino en la etapa maratón

Sébastien Loeb y Fabian Lurquin no tenían tiempo para dudas. Después de una primera etapa nada divertida, y que el dúo había identificado claramente como un mal momento, la segunda verdadera especial del Dakar se adaptaba mejor a sus fuerzas, así como a las del Cazador Prodrive. Como aspirantes a la victoria final, no han fallado.

Apenas en la posición 20 el día previo, el tándem supo aprovechar su interesante posición de salida para atravesar las primeras dunas de la edición del Dakar 2024, antes de pasar a la ofensiva en un terreno mucho más rodador que la víspera sobre una distancia de más de 400 km. "He adelantado a ocho o nueve coches en la especial, así que les he recuperado bastante tiempo", se complace Sébastien Loeb, y su balance de la etapa del domingo es positivo. "Ha sido una gran especial para nosotros, muy larga. He intentado atacar hasta el final.

Sin embargo, el francés no ganó la especial. Sin embargo, su segundo puesto, a sólo 29 segundos del vencedor del día, Stéphane Peterhansel, casi le haría más feliz de cara a la tercera etapa del lunes, que será la primera parte del maratón.

"Le he visto llegar detrás de mí en la neutralización, es cierto que no estaba muy lejos de su posición de salida. Espero que esté delante... ¡para abrir pista!", deseaba Sébastien Loeb en la meta, lo cual se cumplió.

Photo by: A.S.O. #203 Bahrain Raid Xtreme Prodrive Hunter: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin

Sea como fuere, el rendimiento del día fue suficiente para aumentar la confianza, ya que recurrió a las habilidades de pilotaje del nueve veces Campeón del Mundo del WRC, así como a los talentos de navegación de Fabian Lurquin. Y a pesar de algunos pequeños contratiempos, lograron evitar los escollos.

"Hoy ha sido una gran etapa", insiste Sébastien Loeb. "No ha sido como ayer, cuando el único objetivo era conservar el coche y los neumáticos. Hoy ha sido una auténtica especial de conducción con un poco de todo: un poco de dunas, un poco de pista, un poco de fuera de pista... ¡un poco de todo!"

"La navegación no ha sido fácil, con algunas cosas bien escondidas... Creo que hemos hecho una gran etapa. Cometimos dos o tres pequeños errores de navegación, pero nunca por mucho tiempo y pronto encontramos el camino de vuelta. Hemos pilotado bien".