Dakar 2024: Peterhansel se repuso en la etapa 2 a un "golpe de moral"

En el Dakar 2024 del domingo, Stéphane Peterhansel y Édouard Boulanger se pusieron las pilas. Porque se puede ser el plusmarquista absoluto de victorias en la general de la prueba y que todo se ponga en entredicho la noche de la primera etapa. El sábado, el dúo de Audi Sport había mordido el polvo, o más bien había tenido una indigestión... hasta el punto de perder más de media hora después de abrir la ruta.

"Ayer fue un auténtico golpe para nuestra moral, porque perder 32 minutos nada más empezar la primera etapa...", confía Stéphane Peterhansel. "Hubo dos pinchazos, eso está claro, pero eso significa que no supe pilotar sobre las piedras. Claro que se dieron las circunstancias: éramos el primer coche, estábamos limpiando..."

"Ayer, cuando miramos las clasificaciones, miramos el orden de salida de los que acabaron 1º, 2º, 3º, y nunca habíamos visto nada igual de hecho, porque habían arrancado 60º, 58º, 48 : eso significa que los chicos que quedaron entre los 10 primeros habían salido más allá del puesto 40, cosa que nunca habíamos visto. Normalmente, los diez primeros de la salida son siempre los que llegan en cabeza a la meta. Ayer fue una etapa realmente especial y lo hicimos todo al revés. Por eso es un poco decepcionante".

No era muy difícil hacerlo mejor que ayer.

Conmovido pero no hundido, "Peter" volvió a trabajar en la segunda etapa. Al igual que Sébastien Loeb, con quien luchó durante 400 km, el francés redescubrió su placer al volante pero también su eficacia, ganando el scratch por 29 segundos.

"En cualquier caso, no era muy difícil hacerlo mejor que ayer", admite. "Ayer fue un auténtico desastre. Hoy, al menos, tenemos buen tiempo. Y, sobre todo, nos estamos divirtiendo un poco. Las pistas son bastante bonitas, había algunas dunas por la mañana, que nos devolvieron inmediatamente a la arena. Sin pinchazos, sin muchos errores de navegación, algunos pequeños errores pero nada del otro mundo. Es una buena etapa.

Stéphane Peterhansel ha ganado la 2ª etapa.

Y aquí está de nuevo "Mr Dakar", de nuevo entre los 10 primeros de la general, a 13 minutos de su compañero de equipo y nuevo líder, Carlos Sainz. La guinda del pastel fue su 50ª victoria de etapa de su carrera en la categoría de coches, tantas como las de un tal Ari Vatanen.

"He dejado un poco de contar las veces que he participado; las victorias de las etapas, sabía que estaba en lucha con Vatanen, pero no sabía si ya estaba delante, detrás o igualado", admite. "Siempre es agradable volver a estar al mismo nivel que él. Creo que cuando él corría, estaba en el equipo que ganaba a todos, el Dakar duraba tres semanas, había más días de carrera. Pero en cualquier caso, cuando estaba allí acumulaba victorias, así que eso es bueno. Y todavía tengo posibilidades de ganarle más", finalizó.