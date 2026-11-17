Dakar

Fernando Alonso volverá al Dakar con Aston Martin en 2027

Después de meses de especulaciones, se confirmó que Alonso competirá en el Dakar el próximo año como parte del equipo Aston Martin gestionado por Prodrive

Rachit Thukral

Editado: 17 nov 2026, 9:39

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Jayce Illman / Getty Images

El bicampeón de Fórmula 1 Fernando Alonso encabezará una participación oficial de Aston Martin en el Rally Dakar en 2027, junto a Sebastien Loeb y Lucas Moraes como parte de una alineación repleta de figuras.

Alonso manejará un Aston Martin Dreadnought construido por Prodrive en la 49ª edición del Dakar, que se disputará en Portugal y Marruecos del 9 al 23 de enero de 2027 después de ser trasladado desde su sede original en Arabia Saudita.

Esto marcará la primera aparición del español en el rally-raid más popular del mundo desde su impresionante debut con Toyota en 2020, cuando terminó 13° en la general y consiguió un segundo puesto en la Etapa 8.

El piloto de 45 años retomará su asociación con Marc Coma, cinco veces ganador del Dakar en motos, quien será su navegante durante el maratón de dos semanas.

"Después de decidir seguir compitiendo en Fórmula 1 con Aston Martin, pensé detenidamente en el Dakar", dijo Alonso. "Al final, la decisión se volvió sencilla. Quería asumir el desafío por completo y afrontar tanto la Fórmula 1 como el Rally Dakar en el mismo año.

"En 2020, el Dakar fue una de las experiencias más exigentes y disfrutables de mi carrera. Tengo un enorme respeto por esta carrera y por los especialistas que la han dominado.

"Tener a Marc nuevamente a mi lado es muy importante, y con Aston Martin, Prodrive, Sebastien y Lucas tenemos un equipo excepcional.

"La Fórmula 1 sigue siendo mi prioridad. Pero soy piloto de carreras, y desafíos como este son la razón por la que me encanta competir. Tengo ganas de ver qué podemos lograr".

Fernando Alonso, Aston Martin

Photo by: Aston Martin

Alonso llevaba mucho tiempo con la aspiración de regresar al Dakar, incluso mientras seguía poniendo su principal foco en mantenerse en la F1. Las especulaciones sobre una inscripción para 2027 se intensificaron después de que extendiera su contrato con Aston Martin en septiembre.

También se entiende que el español probó una versión prototipo del coche en Marruecos en octubre, antes de que la nación africana fuera confirmada como sede principal del Dakar 2027. Los pilotos de rally prueban regularmente en Marruecos para prepararse para la próxima temporada, con sus vastos desiertos como un terreno de pruebas ideal para el Dakar.

La participación de Alonso en el Dakar fue confirmada el martes, cuando Aston Martin anunció que ingresará por primera vez en la historia al rally-raid más popular del mundo como equipo de fábrica.

El fabricante británico competirá por la victoria absoluta junto a la potencia del automovilismo Prodrive, ampliando una asociación exitosa que ya abarca las carreras de GT y emprendimientos previos con prototipos.

El coche que inscribirá Aston Martin fue bautizado como Dreadnought, concebido originalmente como un vehículo militar exclusivamente digital para la popular serie de juegos Call of Duty.

Se entiende que Dreadnought es la última evolución del prototipo que anteriormente compitió como Dacia Sandrider hasta que Renault Group se retiró del rally cross-country tras su victoria con Nasser Al-Attiyah este año.

Prodrive, que también gestionó el programa oficial de Dacia, mantuvo conversaciones con varios fabricantes sobre hacerse cargo del proyecto Sandrider durante el verano antes de alcanzar un acuerdo con Aston Martin.

"Aston Martin Dreadnought fue concebido para dominar cualquier terreno, bajo las circunstancias más extremas, y salir adelante para cumplir su misión", dijo el CEO de Aston Martin, Adrian Hallmark.

"Ahora, junto con nuestro socio de ingeniería, Prodrive, pondremos a prueba esta visión en el entorno competitivo más extremo del automovilismo mundial: el Dakar 2027.

"Está en la naturaleza de Aston Martin avanzar con conceptos pioneros y, tal como siempre lo hemos hecho, explorar sus límites en el escenario global.

"No rehuimos estos desafíos, sino que los abrazamos, y en Fernando, Sebastien y Lucas tenemos a tres grandes campeones con quienes montar un desafío formidable en el Dakar 2027".

Aston Martin 2027 Dreadnought

Photo by: Aston Martin

Aston Martin también contará con la experiencia de Loeb, nueve veces campeón mundial de rally, quien forma parte de la estructura de Prodrive desde 2021, primero como Bahrain Raid Xtreme y luego Dacia.

Después de mantener conversaciones con varios fabricantes, incluidos Ford y Toyota, el francés disputará su 11° Dakar con Aston Martin mientras continúa su búsqueda de una primera victoria.

"Ganar el Dakar es muy importante para mí", dijo Loeb. "Hemos estado cerca varias veces, y la motivación está ahí para seguir trabajando hasta lograrlo. Afrontar este desafío con Aston Martin y Dreadnought es una gran oportunidad. Es una marca con una historia especial en el automovilismo, y me sentiría muy orgulloso de ayudarla a ganar el Dakar por primera vez.

"Esta carrera ha demostrado muchas veces que exige mucho más que velocidad. Hay que gestionar los días difíciles, cuidar el coche y mantenerse concentrado hasta el final. Con Fabian a mi lado, y con Fernando y Lucas, aportaremos toda nuestra experiencia a la preparación y el desarrollo del programa como equipo. Hay mucho por aprender con un coche nuevo, y disfruto ese trabajo con los ingenieros. El objetivo es llegar a la largada listos para pelear por la victoria".

La alineación de Aston para el Dakar será completada por Moraes, quien ganó el Campeonato Mundial de Rally-Raid 2025 con Toyota antes de pasar a Dacia este año.

Con Loeb y Moraes permaneciendo con Prodrive tras la salida de Renault Group, Al-Attiyah y Cristina Gutiérrez siguen siendo los únicos pilotos de Dacia que quedaron sin asiento para 2027. El primero, ahora uno de los pilotos de rally más exitosos de todos los tiempos con seis victorias en el Dakar, aún no ha anunciado sus planes para la próxima temporada.

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