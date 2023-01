Peterhansel relata el terrible accidente que vivió en el Dakar 2023

Cargar reproductor de audio

A pesar de que su Audi RS Q-etron E2 estaba muy maltrecho desde el inicio del Dakar, Stéphane Peterhansel seguía creyendo en sus posibilidades de victoria el viernes por la mañana, cuando tomó la salida en la sexta etapa. Líder hasta el accidente después de 200 km, estaba recuperando tiempo sobre Nasser Al-Attiyah, pero todo llegó a un abrupto final.

Esta es la imagen del día en el evento y resulta casi escalofriante ver los dos coches de la marca del anillo inmovilizados a pocos metros de distancia. La misma desgracia le ocurrió a Carlos Sainz. Para el español, los daños materiales fueron importantes y la retirada parecía cercana al final del día.

Para la tripulación francesa, en cambio, son los cuerpos los que tendrán que recuperarse de este mal trago. Si Édouard Boulanger se quejaba de la espalda y era el más afectado antes de ser trasladado por vía aérea a un hospital para ser examinado, el testimonio de su piloto antes de que él también fuera examinado como medida de precaución dice mucho de la violencia del impacto. Él también se quedó atónito.

"No recuerdo haber saltado la duna, no recuerdo cuando se apagó la luz", confiesa Stéphane Peterhansel en la web oficial del Dakar. "Y cuando me desperté, Edouard ya no estaba en el coche, sino tumbado delante.

De lo que sí es perfectamente consciente el plusmarquista de victorias en el Dakar es del nivel de ataque que adoptó y de los riesgos que asumió para intentar recortar distancias con el líder de la general, Nasser Al-Attiyah.

"Es todoterreno, probablemente sea 'Peligro 2' por todas partes, está todo a la vista, y nos quedamos atrapados", admite Stéphane Peterhansel. "Llevábamos un ritmo alto porque alcanzamos a Carlos [Sainz] en las dunas. No nos sentíamos tan mal e intentábamos recuperar algo de tiempo sobre Nasser, pero bueno... demasiado rápido..."

Al final de la sexta etapa, Nasser Al-Attiyah tiene ahora una ventaja de más de una hora sobre Erik Lategan, que ha ascendido al segundo puesto de la general tras la caída del día. Quinto, Mattias Ekström es el único que aún puede defender las opciones de Audi, pero ya está a 1h46 del líder.