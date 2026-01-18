Loeb tras 13 pinchazos: los neumáticos son el punto débil en el Dakar actual

Sébastien Loeb cree que los neumáticos se han convertido en el punto débil decisivo del Rally Dakar después de que su participación en 2026 se viera arruinada por una serie de pinchazos.

La leyenda del Campeonato Mundial de Rally llegó a Arabia Saudita con una esperanza renovada de lograr esa esquiva victoria en el Dakar, después de no haberlo conseguido en sus nueve participaciones anteriores.

Pero el desafío del francés se desmoronó en la Etapa 3, cuando se quedó sin neumáticos de repuesto a pesar de conducir al "20 % del potencial del auto", lo que lo dejó "casi detenido".

Los pinchazos continuaron afectando su participación, pero fue recuperándose gradualmente en la segunda semana, capitalizando errores de navegación de los pilotos de Ford y los problemas técnicos que afectaron al líder de Toyota, Henk Lategan.

Finalmente, terminó el rally en cuarto lugar, perdiendo el último puesto del podio frente a Mattias Ekstrom, de Ford, por 37 segundos. Si bien la confiabilidad históricamente ha desempeñado un papel importante en el Dakar, Loeb cree que la ecuación ahora ha cambiado.

"Bueno, el problema es que los autos de hoy son extremadamente potentes, extremadamente robustos y muy similares en rendimiento, así que para marcar la diferencia hay que empujar fuerte", dijo a los medios, incluido Motorsport.com.

#219 The Dacia Sandriders Dacia: Sebastien Loeb Photo by: Red Bull Content Pool

"En general, los autos son confiables y sólidos. Lo único que se rompe son los neumáticos, en realidad. Por lo demás, no hay mucho que se rompa en los autos. Podés conducir muy rápido, pero tenés que evitar pinchar, y eso es lo que no logré hacer este año".

La frustración de Loeb se originó en el hecho de que los pinchazos que sufrió fueron impredecibles, especialmente al atravesar terrenos rocosos durante la primera semana.

BFGoodrich cambió este año la estructura interna de sus neumáticos de cross-country, con el objetivo de reducir el daño en la superficie de la banda de rodadura. En ese aspecto fue exitoso, pero el cambio en el compuesto tuvo el efecto no deseado de hacer que los flancos fueran más susceptibles a daños.

"Estaría bien mejorarlos", dijo Loeb sobre los neumáticos. "Este año tuvimos terrenos muy difíciles en cuanto a rocas y demás. Tenemos autos que son bastante pesados, extremadamente robustos y muy potentes, así que en algún punto, nuestro límite en términos de roturas son los neumáticos.

"Es realmente difícil encontrar ese límite, saber cuánta presión poner para no pinchar. A veces vas a fondo sobre las rocas y no pinchás; a veces vas despacio y pinchás. Es muy difícil encontrar el ritmo adecuado, y ni siquiera creo que realmente exista".

El compañero de equipo de Loeb, Nasser Al-Attiyah, sufrió relativamente pocos pinchazos y condujo de manera constante para sumar su sexta victoria en el Dakar.

#299 The Dacia Sandriders Dacia: Nasser Al-Attiyah Photo by: Red Bull Content Pool

"Tal vez deberíamos preguntarle a Nasser cómo lo hace, porque tiene menos pinchazos. Lo vemos, sabemos muy bien que necesitamos hacer [...] en los neumáticos para los próximos años", dijo Loeb.

Más allá de un problema en la dirección asistida durante la segunda semana, que tuvo que reparar él mismo debido a las reglas de la etapa maratón, Loeb evitó cualquier problema mecánico serio, reforzando su visión de que los neumáticos son ahora el factor limitante.

"Dado lo que les pedimos a nuestros autos, es inevitable que algo se rompa. Es parte del juego, sigue siendo un deporte motor", dijo.

"Considerando lo que les hacemos pasar, son extremadamente sólidos. Aparte de eso [el problema de la dirección asistida], es cierto que no hemos tenido ningún problema, ya sea con los ventiladores, los triángulos de suspensión, las piezas y componentes, las rótulas, todo lo que solía romperse, no se rompió. Así que el equipo realmente ha hecho un muy buen trabajo".

Si bien Loeb aún no ha sumado una victoria en el Dakar a sus nueve títulos del WRC, dijo que terminar a las puertas del podio no fue un desastre para él.

"No tenemos arrepentimientos, lo intentamos", dijo a L'Equipe. "Sabemos que Ekstrom es formidable en este tipo de etapas sprint; lo ha sido durante todo el rally. Así que lo intentamos, tuvimos una buena etapa, no demasiados errores, pero no fue suficiente.

"En general, no podemos lamentarnos mucho. Terminar cuartos no está tan mal. De cualquier manera, la victoria había estado fuera de alcance desde hacía unos días, así que ser terceros o cuartos no es un desastre".