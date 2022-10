F1 Arcade, el primer centro de simulación oficial de la Fórmula 1

Tras el anuncio realizado en febrero, la asociación entre la Fórmula 1 y Kindred Concepts ha creado su primer centro de experiencias de simulación de carreras en Londres.

F1 Arcade abrirá sus puertas el 24 de noviembre de 2022 en el centro comercial One New Change. Un bar de cócteles ofrecerá refrescos, mientras que se servirá comida basada en los lugares del calendario de la F1.

Contará con 60 simuladores creados por el fabricante de cabinas Vesaro y equipados con retroalimentación háptica D-BOX. El recinto estará disponible para su uso en solitario o en equipo, donde los visitantes competirán entre sí, y las distintas asistencias podrán ajustarse a los niveles de habilidad.

La experiencia de conducción será proporcionada por el simulador existente rFactor 2, propiedad de Motorsport Games, pero con contenido licenciado creado exclusivamente para F1 Arcade. Es la primera vez que la plataforma se utiliza para contenidos oficiales de F1.

Durante el breve tráiler de presentación del recinto, se mostraron el Red Bull Racing RB18, el McLaren Racing MCL36 y el Ferrari F1-75. Utilizan una física específicamente diseñada (denominada "nueva experiencia de juego") para adaptarse a los monoplazas con especificaciones de 2022.

The current crop of F1 cars has been specifically created within rFactor 2 for F1 Arcade.