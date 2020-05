Para la tercera cita del Race at Home Challenge, que se celebra en colaboración con Motorsport Games para recaudar fondos para el fondo contra el coronavirus de UNICEF, la Fórmula E vuelve a las calles de Mónaco.

Gunther ya logró ganar virtualmente en Montecarlo con el simulador rFactor 2, pero eso fue en la pretemporada del campeonato el mes pasado. Esta vez, sin embargo, hay puntos en juego y los 24 pilotos oficiales de la categoría eléctrica estarán en parrilla.

Alex Sims, compañero de Gunther, ha guiado a Motorsport.com en una vuelta al circuito, diferente al habitual de la F1.

Curva 1 - Sainte Devote

La configuración de la Fórmula E en Mónaco sigue el trazado tradicional en Sainte Devote, la primera curva a derechas.

"Es una bonita zona de fuerte frenado, con una ligera curva, por lo que tienes que tratar de hacer una trazada recta lo máximo que puedas", dice Sims.

"Es bastante fácil perder el coche, porque en rFactor 2 tenemos dos marchas. Cuando haces el cambio, se mueve la trasera. Si cambias en el lugar equivocado, puedes perder la trasera o bloquear las delanteras e irte largo. Es una curva bastante complicada y a ciegas. Es importante golpear el vértice".

Curvas 3 y 4 - Nouvelle Chicane

En lugar de seguir subiendo hacia la plaza del Casino, el circuito de la Fórmula E va hacia abajo y enlaza con el de F1 en la Nouvelle Chicane. Allí, hay una horquilla de 180º con dos vértices.

"Aunque puedes pensar que frenar tarde va a ser clave, la curva es tan lenta que estar en la trazada adecuada y mantener la velocidad mínima lo más alta posible es realmente crítico", añade Sims.

"Puedes perder medio segundo sin darte cuenta por haber ido 3 km/h más lento, lo cual es realmente complicado de sentir en un simulador. O, si te vas ancho solo un metro, tienes que volver a frenar para afrontar el segundo vértice".

Curva 5 - Tabac

Una buena salida de la Nouvelle Chicane nos lleva hacia Tabac, y a la primera parte del complejo de la Piscina. En un circuito que no tiene muchas curvas de alta velocidad, es clave hacer una buena trazada para mantener el ritmo.

Sims reconoce: "Aquí llegas a alta velocidad y mantener la trazada es muy importante, porque si te vas un poco fuera, tienes que cambiar la velocidad o la cagas a la salida. Es un caso claro de bailar sobre una cuerda, pero sin tocar el muro interior y destrozar tu rueda".

Curvas 6/7 y 8/9 – La Piscina

"La primera parte de la piscina es relativamente sencilla", dice Sims sobre la rápida curva izquierda-derecha. "Una vez que entras en ritmo, la haces a fondo en el simulador y tienes poco de margen de maniobra".

Después de un corto camino por la piscina, la segunda parte es mucho más ajustada.

Sims agrega: “El coche normalmente está un poco cargado. Es bastante fácil seguir girando ligeramente a la derecha, por lo que debes enderezar el monoplaza, de lo contrario podrías perder la parte trasera".

"No está tan mal, porque a la izquierda al salir de la curva, tienes que un bordillo de salchicha que esquivar, así que hay opciones de tocarlo dependiendo de cómo entras en la curva".

Curva 11 – La Rascasse

Aunque está catalogada por la FIA como una curva, la 10 se toma a fondo antes de que el coche llegue a la nueva Rascasse.

"Esa es bastante difícil porque el monoplaza tiene una ligera carga lateral en la zona de frenado", reconoce Sims. “También hay un ligero cambio de dirección: inicialmente giras a la izquierda y luego te mueves hacia la derecha a mitad de camino".

“El segundo muro, para mí, es el más difícil de trazar bien. Lo ves tan tarde que ya has metido el coche en la curva. Esperas que la trayectoria que hayas elegido se encuentre con la trazada correcta. Nuevamente, tenemos este extraño cambio de marcha hacia el final de esa zona de frenado, por lo que es fácil perder la parte trasera si lo haces mal".

Curva 12 – Anthony Noghes

Apenas hay oportunidad de acelerar en el camino hacia la curva final: la 12, más conocida como Anthony Noghes. Dado lo bajo que se sientan los pilotos, a menudo se coloca un cono en la parte superior del muro para que tengan alguna referencia.

"Se trata de tener una entrada tranquila, no frenar tarde ni entrar rápido en absoluto, particularmente en el simulador", dice Sims. “Hay que mantener una trazada suave para acelerar rápidamente".

"Hay mucho tiempo después, así que he descubierto que es muy fácil calentarte y luego pierdes muchas décimas en la salida cuando solo has ganado unas centésimas en la entrada. Esa es la curva que diría que es fundamental no atacar los frenos en absoluto".

