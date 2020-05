Vergne: los eSports, mucho más que la realidad simulada

Vergne está involucrado también en el mundo de los eSports a través de Veloce, compañía que ha organizado eventos como el NotTheAustralianGP y el NotTheBahrainGP, y de la cuál él es inversionista.

Igual que en los Virtual Grand Prix organizados por la Fórmula 1, la participación de los pilotos titulares ha sido reducida, sin llegar siquiera a contar con la mitad de la parrilla actual en ninguno de los eventos organizados hasta ahora.

Esto contrasta con otras series como la Fórmula E, la IndyCar o NASCAR, donde la participación de los pilotos titulares ha sido masiva.

En una entrevista que hace parte de la serie #thinkingforward de Motorsport.com, Vergne ha dicho que contrario a ser una falla de estos eventos, en realidad ha sido una oportunidad para traer nuevos seguidores a los eSports, pues no necesariamente su objetivo es la afición de la Fórmula 1.

“Bueno pienso que, y aquí es donde vimos la oportunidad, los seguidores de la Fórmula Uno quieren ver a los pilotos de la Fórmula Uno porque están apoyando a Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Lando Norris. Por eso quieren ver a sus estrellas compitiendo, compitiendo en eSports,” dijo Vergne.

“Pero lo que vimos como una oportunidad fue traer estrellas de un mundo diferente. Entonces, desde el fútbol, el golf, el tenis, para poder llevarlos a algo que nunca tendrán la oportunidad de hacer en su vida.

“A ver, estás compitiendo contra Charles Leclerc, Lando Norris en el juego de Fórmula Uno, estas cosas nunca sucederán en la vida real.”

“Es importante ahora hacer crecer la comunidad de eSports, pero los jugadores no están buscando atraer a la audiencia de la Fórmula Uno a ver algo que no van a ver más en el futuro.”

“Debido al patrocinio que existe en los eSports, ellos están interesados en las personas que ven esto como un negocio que seguirá funcionando y teniendo éxito en el futuro, independientemente que haya o no carreras en el mundo real.”

Vergne no cree que el auge los eSports lleve a que se revolucione la base de la pirámide del deporte a motor y que estos se conviertan en una forma cada vez más popular de iniciar una carrera en el automovilismo.

Aunque han existido casos de pilotos que han transferido su éxito en los eSports a las carreras en el mundo real, el francés cree que es un error verlo simplemente como una simulación de la realidad.

Tampoco cree que todos sus participantes lo vean como un medio para llegar a algo que en la vida real está fuera de su alcance, debido a los altos costos que implica iniciar y desarrollar una carrera como piloto.

“Creo que el problema es que las personas siempre intentan copiar y pegar el mundo real en los eSports. Y esto no es algo que creo que funcione, aunque algunos puedan creer lo contrario. Pero estamos en total desacuerdo con esto.”

“Creemos que los eSports son una entidad por si sola. En el mundo real nunca estarán juntos (con el deporte motor) realmente.

“Cuando miras los juegos que mejor funcionan, por ejemplo, Fortnite, tiene una valoración que es una locura absoluta y la cantidad de jugadores es también una locura.”

“Pero esos jugadores no van luego a la guerra. No, no lo hacen. En la vida real no existe a lo que ellos juegan. El encanto de los eSports es que puedes crear algo que no existe en la vida real.”

