F1 Academy Shanghai

La F1 Academy presenta una renovación de marca de cara a la temporada 2026

La F1 Academy ha presentado una nueva identidad de marca liderada por el color púrpura antes de la temporada 2026

Lydia Mee
Publicado:
Maya Weug, MP Motorsport

La F1 Academy ha presentado una renovación de marca antes de la temporada 2026.

A medida que la categoría femenina se encamina hacia su cuarta temporada, ha llevado a cabo una revisión de marca, alejándose del azul cian que se desvanecía hacia el púrpura y el rosa. Ahora, destaca con un color base púrpura audaz y acentos en blanco, azul cian y rosa intenso. Además, incorpora una tipografía pixelada y un icono de "acelerador".

La nueva imagen se verá en las páginas de redes sociales y en el sitio web de la F1 Academy.

"Para el cuarto año, estamos subiendo una marcha", dijo Susie Wolff, directora general de F1 Academy. "En apenas tres temporadas, hemos construido un verdadero impulso, logrado visibilidad global y desafiado percepciones anticuadas sobre quién pertenece a nuestro deporte.

"La F1 Academy ha consolidado su lugar en la escalera del automovilismo y ya está moldeando a la próxima generación de talento. Hoy presentamos una nueva identidad audaz que refleja nuestra ambición y el cambio que estamos impulsando para ayudar a dar forma al futuro de nuestro deporte".

El CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, añadió: "F1 Academy ha ido de fortaleza en fortaleza y ha logrado muchísimo en apenas tres años, formando talento desde la base, aumentando la conciencia global y derribando barreras.

"Esta nueva identidad de marca define a la categoría mientras avanza, dando la bienvenida a la próxima generación de pilotos y aficionados a la F1, respaldada por el compromiso de los equipos, promotores de las carreras y socios. F1 Academy ha demostrado el valor que aporta a nuestro deporte, tanto dentro como fuera de la pista, y sé que continuará creciendo y teniendo éxito".

La F1 Academy ha ido de fortaleza en fortaleza a lo largo de los años. Pasó de comenzar compitiendo frente a tribunas vacías, a formar parte de los fines de semana de carrera de F1, y a que las pilotos se gradúen para ascender en la escalera del automovilismo. La historia de éxito más reciente llegó con la campeona de 2025, Doriane Pin, quien fue confirmada como piloto de desarrollo de Mercedes el 21 de enero de 2026.

 

Calendario de la F1 Academy 2026

Ronda Fechas (2026) Ciudad País Circuito
1 13-15 de marzo Shanghái China Circuito Internacional de Shanghái
2 17-19 de abril Yeda Arabia Saudí Circuito Corniche de Yeda
3 22-24 de mayo Montreal Canadá Circuito Gilles-Villeneuve
4 3-5 de julio Silverstone Gran Bretaña Circuito de Silverstone
5 21-23 de agosto Zandvoort Países Bajos Circuito de Zandvoort
6 23-25 de octubre Austin Estados Unidos Circuito de las Américas
7 19-21 de noviembre Las Vegas Estados Unidos Circuito Las Vegas Strip
