9 de septiembre de 2006: Lewis Hamilton se proclama campeón de la GP2

Mientras el McLaren de Kimi Räikkönen ocupa la pole position en Monza, Lewis Hamilton, de 21 años, mira a lo lejos mientras acompaña al jefe de equipo, Ron Dennis, a la parrilla de salida del Gran Premio de Italia.

Hamilton mira fijamente hacia la cerrada curva 1 de Monza e imagina cómo se sentiría en 2007 estar en la pole position de Fórmula 1 con el equipo al que lleva vinculado desde sus días en el karting.

El día anterior, Hamilton había ganado el campeonato de GP2 tras una temporada agitada, marcada por dificultades, un contrato roto con McLaren y dos fines de semana fascinantes en Silverstone y Estambul, que dieron a conocer al joven británico ante el mundo.

El que entonces era el director de equipo de Hamilton sigue siéndolo hoy en día. Frédéric Vasseur, que ahora está en Ferrari, se asoció con Nicolas Todt para transformar su equipo francés ASM en ART Grand Prix y competir en el mundo del automovilismo, cuando Hamilton —respaldado por McLaren— se cruzó en su camino mientras pilotaba para Manor en la Fórmula Renault y la Fórmula 3.

Hamilton no tardó en causar una impresión duradera y, como novato, quedó cuarto en la Euro Series de Fórmula 3. Sin embargo, cuando se anunció la nueva serie GP2, destinada a sustituir a la Fórmula 3000 como último trampolín hacia la Fórmula 1, Hamilton y su padre y representante, Anthony, quisieron dar el salto directamente.

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Hamilton perdió su contrato con McLaren

Cuando Autosport le preguntó por sus recuerdos de aquella época, Hamilton dijo: "Fue una etapa interesante de mi vida. Como cualquier niño, aspiraba a llegar a la Fórmula 1 y esperaba poder lograrlo algún día, sin saber cuándo se presentaría esa oportunidad".

"Llamaba a Martin [Whitmarsh] cada semana y le preguntaba cuándo podría subirme al coche. En 2005, cuando se puso en marcha la serie GP2, insistí mucho porque pensaba que había posibilidades de ganarla en la primera temporada, ya que era una nueva categoría".

Sin embargo, McLaren quería que se quedara un año más en la Fórmula 3, lo que llevó al director Martin Whitmarsh a romper el contrato de Hamilton. Hamilton calificó este episodio como "uno de los momentos más difíciles de mi vida".

No obstante, junto con el equipo de Vasseur, hizo lo que McLaren le exigía: seguir desarrollándose como piloto dominando a la competencia en la Fórmula 3. "Logré llegar a las siguientes carreras de Fórmula 3, las gané y recuperé el contrato", afirmó Hamilton.

Su título arrollador en la Euro Serie de Fórmula 3 de 2005, con 15 victorias y 13 poles en 20 carreras, hizo que Vasseur se diera cuenta de que tenía entre manos un talento especial. La escudería ART de Vasseur acababa de ganar su primer título de GP2 con Nico Rosberg, antiguo compañero de karting de Hamilton, por lo que a McLaren le resultó fácil decidir quedarse en el equipo en 2006.

El difícil comienzo de Hamilton en la GP2

"Recuerdo la primera sesión de pruebas con Fred en Jerez", afirma Hamilton. "Cuando volví y vi su reacción, era evidente que era muy positiva. Sabía que todo lo que había visto se lo contaría a Ron".

Dado el buen estado de forma de Hamilton en la Fórmula 3, Vasseur esperaba un resultado similar en 2006. "Estaba convencido de que lo haríamos bien en la GP2, porque habíamos ganado el campeonato con otro novato, con Nico", recuerda Vasseur a Autosport.

"Pero fue algo más complicado porque pasamos de los neumáticos lisos a los de banda de rodadura. El salto de la Fórmula 3 a la GP2 no fue fácil. En la GP2, el tiempo de pruebas y en pista es limitado en comparación con la Fórmula 3".

"Tuvimos dificultades al principio de la temporada, estábamos muy lejos. Recuerdo que Imola fue dura, cuando Lewis fue descalificado por adelantar al coche de seguridad. Perdimos muchos puntos frente a Piquet. Pero tras tres o cuatro carreras empezamos a ganar y él encadenó una racha espectacular".

Hamilton se puso líder con victorias en Alemania y Mónaco, pero fue su fin de semana en casa, en Silverstone, el que realmente destacó, cuando adelantó a su rival por el título, Nelson Piquet Jr., para lograr su tercera victoria consecutiva, incluida la carrera con parrilla invertida.

"La carrera más impresionante que he visto nunca"

Sin embargo, tres fines de semana después, Piquet contraatacó en Hungría, donde Hamilton sufrió dos accidentes, lo que abrió la puerta a una lucha por el título. "Después de Silverstone, aún no era oficial que fuera a dar el salto a la Fórmula 1. Yo lo sabía, pero no sé si él también", recuerda Vasseur.

"Llegamos a Budapest y fue una auténtica catástrofe. Sufrió un accidente en la primera vuelta de los entrenamientos y en la primera vuelta de la clasificación. Tuvimos que acudir a los comisarios. Fue un fin de semana muy difícil".

Sin embargo, Hamilton se recuperó en Turquía, el penúltimo fin de semana de carrera de la temporada. Tras dar una vuelta de campana en la segunda vuelta de la carrera sprint con una configuración de baja carga aerodinámica, Hamilton protagonizó una remontada extraordinaria, volando por el pelotón e incluso adelantando a Piquet.

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Hamilton terminó segundo, por detrás del ganador Andreas Zuber, y frenó el impulso de su rival en el campeonato. "Fue una carrera especial poder remontar tras ese trompo", afirma Hamilton. "Este año ha sido increíble".

A día de hoy, Vasseur sigue considerando la remontada de Hamilton en Estambul como la mayor hazaña que ha visto jamás en un circuito. "Turquía fue, diría yo, la carrera más impresionante que he visto en mi vida", afirma el francés.

"Con Lewis teníamos esa sensación en el muro de boxes de que nada podía pasarle. En 15 vueltas adelantó a todo el mundo, pero nosotros estuvimos siempre tranquilos. Fue la carrera más impresionante que he visto nunca".

Reencuentro en la Fórmula 1

Hamilton se aseguró el título en la última carrera de la temporada en Monza, y el resto, como se suele decir, es historia. Sin embargo, cuando, veinte años después, le preguntan por su recuerdo más destacado de aquel año, Hamilton afirma que fue aquel paseo por la parrilla de salida en Monza junto a Dennis cuando se dio cuenta de que el coche de Räikkönen sería suyo al año siguiente.

"Siempre recordaré haber estado con Ron en Monza, en la parrilla, delante del coche de Kimi", dice Hamilton. "Ese fue el momento en el que mi vida cambió de verdad".

Vasseur acabó también en la Fórmula 1, llegó a Ferrari en 2023 tras pasar por Renault y Sauber, y desempeñó un papel decisivo a la hora de traer a Hamilton a Maranello para reavivar su relación profesional.

Pero, como auténtico piloto, a Vasseur, naturalmente, le gusta recordar sus días en ART, desde el dominio en la decisiva Fórmula 3 Euro Series hasta la arrolladora conquista de la joven serie GP2 con Rosberg y Hamilton. Todo ello con un equipo mucho más reducido, lejos de los focos y de las intrigas políticas de la Fórmula 1.

Esta racha de éxitos consolidó a ART durante varios años como referente en el automovilismo europeo y dio a conocer a futuros pilotos de Fórmula 1, entre ellos Paul di Resta, Romain Grosjean, Jules Bianchi y Nico Hülkenberg.

"Quizá nos mantuvimos así durante cinco temporadas", recuerda Vasseur con nostalgia. "Esas dos primeras temporadas en la GP2 con Nico y Lewis supusieron un punto de inflexión para nosotros, el trabajo con Williams y McLaren, y todo lo demás. Fue un buen viaje. Un viaje realmente bueno".