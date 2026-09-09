Aston Martin está cerca de frenar el desarrollo de su coche de F1 de 2026

A través de su director técnico, Enrico Cardile, Aston Martin confirmó que pronto pondrá fin al desarrollo de su monoplaza de 2026, tras una última evolución prevista en las próximas semanas, para luego pasar definitivamente al coche de 2027.

El equipo británico había introducido un importante paquete de evoluciones en Zandvoort hace unas semanas. Cambios lo suficientemente importantes como para que entonces se hablara de un AMR26 "versión B".

Aston Martin asumió la decisión de introducir tantas novedades de una sola vez, al considerar que esta estrategia se adaptaba mejor a su situación. Una situación especialmente delicada, ya que la escudería había comenzado su temporada 2026 de la peor manera, mientras todas las miradas estaban puestas en ella.

Teniendo en cuenta este catastrófico comienzo de año y el retraso acumulado respecto a sus rivales, intentar obtener resultados en 2026 ya no era una opción. El enorme paquete introducido en Países Bajos debía permitir a Aston Martin enderezar la situación, pero también y sobre todo preparar de la mejor manera la temporada 2027.

Lance Stroll (Aston Martin Racing) Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Por tanto, no es casualidad que Enrico Cardile, director técnico del equipo británico, haya confirmado que este primer paquete importante será también el último de la temporada. La atención se centrará ahora inevitablemente en el monoplaza de 2027, cuya base será el actual AMR26.

"Después de Hungría, incorporamos algunas pequeñas evoluciones, con modificaciones en el alerón delantero y el fondo plano en Zandvoort", declaró Enrico Cardile en una entrevista con Aston Martin."Serán las últimas evoluciones aerodinámicas previstas para este coche."

"La única excepción sería que, durante el desarrollo del coche de 2027, descubriéramos algo que fuera pertinente probar en pista este año para ayudarnos con la correlación. Pero por el momento, no hay nada más previsto."

Todavía se realizarán algunas modificaciones en el AMR26 durante el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará en Bakú dentro de unas semanas, pero se referirán principalmente al peso del coche.

"Todavía tenemos que completar nuestro programa de reducción de peso", añadió Cardile."Debería estar terminado alrededor de Bakú. A partir de Bakú, utilizaremos básicamente la versión definitiva del coche durante el resto de la temporada."

Por lo que hemos visto hasta ahora, el coche parece especialmente competitivo en configuración de carrera.

Lance Stroll (Aston Martin Racing) Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

La nueva versión del AMR26 solo ha superado la Q1 en una ocasión, gracias a Fernando Alonso en Hungría. La ganancia de rendimiento fue muy real en clasificación, pero casi nunca fue suficiente para permitir a Aston Martin dar un verdadero salto adelante.

En carrera, en cambio, Alonso logró llevar el monoplaza verde a los puntos en Países Bajos, y con mérito, sin limitarse a aprovechar los abandonos de sus rivales, como había ocurrido en particular en Mónaco.

"Por lo que hemos visto hasta ahora, el coche parece especialmente competitivo en configuración de carrera", explicó Enrico Cardile. "Es más cuidadoso con los neumáticos. Por supuesto, el rendimiento de los neumáticos también depende de cómo se gestionen durante el stint, pero la dirección que hemos tomado con el coche es claramente la correcta."

"Esto es especialmente importante porque este coche representa el punto de partida para 2027. Desde el punto de vista del chasis, ahora tenemos una buena idea de la dirección que debemos tomar."

El final de temporada, sin embargo, se presenta largo para Fernando Alonso y Lance Stroll, mientras el motor Honda sigue estando todavía lejos del nivel de sus rivales. El fin de semana pasado, en Monza, los dos pilotos se clasificaron en 21ª y 22ª posiciones antes de verse obligados a abandonar en la carrera del domingo. El monoplaza de Stroll sufrió un problema hidráulico, mientras que Alonso sufrió daños tras una salida de pista.