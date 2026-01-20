Audi ha revelado su objetivo oficial de ganar el campeonato mundial de Fórmula 1 para 2030.

La marca alemana afronta su primera campaña en la F1 en medio de una revisión técnica y ha establecido un plan quinquenal, ciertamente vago, para las próximas temporadas.

“Nuestro objetivo es ganar campeonatos para 2030”, se lee en el dossier de prensa de Audi, presentado el martes junto con la primera decoración del equipo. “Tenemos un plan estructurado para un ascenso deliberado.

Nuestro viaje comienza como un retador, donde estableceremos nuestros procesos y lucharemos por los puntos. Evolucionaremos hasta convertirnos en un competidor, consolidando nuestras fortalezas para competir constantemente por los podios. La siguiente fase es convertirnos en campeones, una fuerza unificada y ganadora”.

Aunque podría decirse que la F1 es más competitiva que nunca, el equipo no solo cree que esta es una perspectiva realista, sino que sus miembros esperan hacerlo aún mejor.

“Esperamos lograrlo antes de 2030”, sugirió Gabriel Bortoleto con entusiasmo. “Obviamente, hemos visto a otros competidores que entraron en la F1 y también tardaron muchos años. No va a ser una tarea fácil.

Estamos construyendo nuestra propia unidad de potencia. No nos incorporamos solo como fabricantes de automóviles, sino que estamos construyendo todo desde cero. Por lo tanto, definitivamente no va a ser fácil y hay mucho trabajo por hacer”.

Nadie en Hinwil y Neuburg ha perdido de vista la magnitud del reto. El equipo Sauber, que Audi ha adquirido, terminó en novena posición en el campeonato de constructores el año pasado; ahora se trata de mejorar la infraestructura del equipo y contratar a los mejores ingenieros, por lo que Audi se está dando tiempo para alcanzar el éxito.

“Tenemos un objetivo final: 2030. Y necesitamos establecer hitos, etapas intermedias en nuestro ascenso a la cima de la montaña”, dijo Mattia Binotto, director del proyecto Audi F1, al explicar la hoja de ruta anterior.

“Debatimos internamente cuál debería ser el objetivo para 2026, cuál debería ser nuestro primer hito, y si deberíamos medirlo en términos de clasificación en el campeonato, en términos de número de puntos obtenidos al final de la temporada, si deberíamos decir que debemos obtener más puntos que en 2025, sabiendo que ahora es un equipo nuevo, un sistema de propulsión nuevo, una normativa nueva.

“Y finalmente, decidimos otra cosa. Decidimos que para nosotros lo más importante en 2026 es convertirnos en un competidor serio, y eso tiene que ver con el comportamiento, con la percepción. Me alegraría mucho que, al final de la temporada, los demás equipos vean y perciban al equipo de F1 como un competidor fuerte para el futuro”.

Entrar como nuevo fabricante de motores con unidades de potencia tan complejas junto a Mercedes y Ferrari, que tienen una experiencia considerable con la fórmula anterior, similar, es una tarea difícil, de la que Binotto, como antiguo jefe del departamento de motores en Maranello, es muy consciente.

“Tenemos todos los medios para alcanzar el éxito algún día y convertirnos también en la referencia en cuanto a motores”, añadió el italiano. “Por lo tanto, no espero que nuestro motor sea el mejor desde el principio. Eso sería imposible, poco realista.

Estamos muy centrados en nosotros mismos, manteniéndonos humildes. Sabemos que podemos enfrentarnos a problemas durante la temporada, podemos enfrentarnos a problemas de fiabilidad o fallos. Pero lo que más me importará, una vez más, es que el equipo reaccione adecuadamente. No hay que dejar piedra sin remover, hay que aprender de los problemas y demostrar capacidad de progreso”.

La conclusión es que Audi no ganará en 2026. Nadie lo espera, ni siquiera sus patrocinadores. “Entienden que no va a suceder mañana”, dijo el director del equipo, Jonathan Wheatley. “Mattia dijo antes que podríamos decir que queremos ganar campeonatos en 2030, pero queremos ganarlos antes de eso. Pero creo que hay que ser realista sobre el camino que se está recorriendo.”

Una buena razón para rebajar las expectativas sería cómo se desarrollaron las cosas para el último equipo que estableció una especie de plan quinquenal: Alpine anunció un plan de 100 carreras a finales de 2021 y terminó último en el campeonato de constructores de 2025.

Cuando se le preguntó si el plazo de 2030 era un objetivo abierto a críticas, Binotto respondió: “Quizás debería ser aún más preciso. Lo que dijimos y lo que nos hemos fijado como objetivo es luchar por el campeonato en 2030. Obviamente, hay competidores y son muy fuertes, por lo que no se puede simplemente decidir que se va a ser el ganador.

Pero sin duda tenemos que estar en una posición en la que podamos aspirar a luchar por el campeonato. Aspirar a luchar significa, de alguna manera, que has desarrollado el equipo, de modo que en términos de infraestructuras, herramientas, metodologías, procesos, lo que sea, organización, eres lo suficientemente fuerte como para competir por él. Creo que eso es exactamente lo que estamos buscando”.

En cuanto a si Nico Hulkenberg seguirá en el equipo, el alemán, que cumplirá 43 años en 2030, reconoció: “No diría que es imposible, pero no es algo en lo que piense ahora. No tengo ese gran plan de "quiero dejarlo entonces". Mientras sea feliz, mientras el cronómetro sea bueno, el empleador esté contento; mientras sea así, seguiré adelante”.

