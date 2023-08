Abiteboul critica el plan de Alpine F1 tras el despido de Szafnauer

En el marco del Gran Premio de Bélgica de la semana pasada, Alpine despidió al jefe de equipo Szafnauer y al director deportivo Alan Permane, justo una semana después de que Luca de Meo, CEO de Renault, sustituyera a Laurent Rossi por Philippe Krief como CEO de la marca Alpine.

Este movimiento fue explicado por el director del equipo interino entrante, Bruno Famin, como que Szafnauer "no está en la misma línea de tiempo" que Alpine en cuanto a la rapidez de su progreso hacia la parte delantera de la parrilla de F1 en medio de una decepcionante temporada 2023.

Y a pesar de que Alpine ni siquiera está a mitad de camino de un plan de cinco años, o 100 carreras, que se había planteado para luchar por el campeonato del mundo, su alta dirección decidió apretar el gatillo en una segunda ronda de cambios de personal, con Szafnauer durando sólo 18 meses en el trabajo después de tomar el relevo de Abiteboul.

Abiteboul, ahora jefe de equipo de Hyundai en el WRC, fue sustituido por Rossi a principios de 2021, cuando el equipo Renault pasó a llamarse Alpine. Él cree que el plan de 100 carreras de Rossi para llegar al frente fue equivocado desde el principio.

"El plan de cuantificar 100 grandes premios... ¿por qué no 120, por qué no 80? No lo entiendo", dijo Abiteboul a France Info.

"Cuando empiezas a plantear un plan así, seguro que te equivocas porque no sabes lo que hacen los demás en la Fórmula 1".

"Las colosales inversiones de Aston Martin, el increíble impulso de Red Bull, nada de eso se va a detener sólo porque haya llegado el 99º gran premio de Laurent Rossi".

Cyril Abiteboul, Director del equipo Hyundai World Rally Team Foto de: Austral / Hyundai Motorsport

Abiteboul cree que los frecuentes cambios de personal de Alpine no han hecho más que retrasar aún más al equipo debido a los plazos necesarios para atraer a talentos de alto nivel de equipos rivales para sustituirlos.

Es un escenario que se dio al inicio de 2021 y que ahora se va a repetir. Además de la marcha de Szafnauer y Permane, el equipo de Enstone también perdió a su jefe técnico Pat Fry, que ha sido cazado por Williams para desempeñar un papel similar.

"La anterior dirección se propuso hacer un reset completo después de mi marcha, lo que supuso despedir a unas quince personas", explicó Abiteboul.

"Subestimamos esto todo el tiempo en la F1, como en otros sectores muy competitivos: se necesita tiempo para sacar a alguien de la competencia".

"Cuando pierdes a quince personas y contratas, pasan dos o tres años antes de que surta efecto". La remodelación que Laurent Rossi decidió hacer, ni siquiera hemos visto realmente su impacto".

Abiteboul añadió que la oleada de cambios de personal del equipo sugiere que "más allá de la impaciencia, también puede haber habido un poco de arrogancia al principio de la temporada, o exceso de confianza".

"Cuando no te enfrentas a la realidad, al cabo de un tiempo empiezas a contarte historias".

"No se puede descartar que la historia que se contaban internamente fuera demasiado halagadora, pero Alpine tampoco está tan lejos".

"Las variaciones en la competitividad han afectado a todos esta temporada, con la excepción de Red Bull".

"Alpine, en cambio, siempre está un peldaño por debajo. A veces es culpa suya, a veces no".

"La competitividad del coche al principio de la temporada estaba por debajo del par, y no han tenido el tipo de actualización milagrosa que han tenido otros equipos".

Información adicional de Ben Vinel

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!