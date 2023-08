Szafnauer, al dejar Alpine: "No he muerto, estaré bien" El director saliente del equipo Alpine de Fórmula 1, Otmar Szafnauer, dice que espera que el "futuro sea brillante" para los miembros del personal que deja atrás en Enstone y Viry-Chatillon, a quienes les dijo: "Sigo vivo, no he muerto. Estaré bien".