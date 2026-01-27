Por qué el accidente de Hadjar deja a Red Bull con dudas de rodar el miércoles

El equipo Red Bull de Fórmula 1 sigue evaluando sus planes para la última jornada de pruebas en Barcelona después de que Isack Hadjar sufriera un accidente con el nuevo RB22 el martes.

En unas condiciones difíciles por la lluvia, Hadjar hizo un trompo y chocó contra el muro en la última curva de Barcelona, dañando la parte trasera del coche de Red Bull para 2026 y poniendo fin a la jornada del francés. Dada la escasa información disponible sobre las pruebas a puerta cerrada, aún no está claro si Hadjar cometió un error o si hubo algún problema con su coche.

El compañero de equipo de Hadjar, Max Verstappen, completó la sesión matutina, consiguiendo solo una vuelta en seco antes de que llegara la lluvia prevista. Pero dada la enorme cantidad de cosas que Red Bull tiene que descubrir sobre su coche y su primera unidad de potencia propia, consideró que merecía la pena correr en mojado.

El director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, afirma que el equipo sigue evaluando sus planes para los próximos días tras el accidente de Hadjar. Dado que Red Bull ya realizó pruebas el lunes y que los 11 equipos tienen restringidos tres días de los cinco posibles, la escudería no tiene presión para salir el miércoles por la mañana, ya que ya ha completado dos días.

"Hemos aprendido mucho sobre la lluvia", dijo Mekies. "Por desgracia, no ha acabado bien, pero lo importante es que Isack está bien y que haremos todo lo posible por reparar el coche y ver qué pasa a continuación.

Las condiciones eran muy complicadas esta tarde, así que es una pena que haya terminado así, pero forma parte del juego. Una vez más, ha sido muy complicado, hay mucho trabajo por hacer en muchos aspectos y este tipo de cosas pueden pasar. Las dificultades de hoy se han producido después de un día muy, muy positivo ayer en cuanto al número de vueltas que Isack pudo completar en el coche y en cuanto a su aprendizaje, desarrollo y comentarios a los ingenieros.

Es algo que estamos tratando de analizar ahora y esperamos obtener alguna respuesta más adelante. La prioridad ahora mismo es evaluar los daños en el coche y ver qué nos ofrece en términos de oportunidades para correr al día siguiente. Solo nos queda un día, así que tenemos que asegurarnos de jugar esa carta con cuidado y es un análisis que aún llevará unas horas".

Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing Foto: Red Bull Content Pool

Mekies elogió al equipo de Milton Keynes por su productivo comienzo de la pretemporada 2026, enfrentándose a la enorme tarea de poner a punto sus unidades de potencia Red Bull Powertrains, desarrolladas conjuntamente con Ford.

"Sabíamos que sería un momento muy especial estar aquí por primera vez con el RB22, con nuestra propia unidad de potencia", explicó el francés. "Los últimos meses y semanas han sido increíblemente agitados para estar listos, pero finalmente el lunes por la mañana estábamos preparados para correr y solo puedo aprovechar esta oportunidad para dar las gracias y felicitar a todo el mundo en Milton Keynes, tanto al equipo de chasis como al de motor, porque fue increíble ver el coche salir a las nueve y pico de la mañana del lunes con nuestro propio motor.

Por supuesto, aún es muy pronto y nada es perfecto, pero pudimos correr, pudimos empezar a aprender, a trabajar como un equipo. Así que fue una gran satisfacción. No cambia la magnitud del camino que tenemos por delante, pero sin duda es un primer momento del que todos en MK deben estar orgullosos".

