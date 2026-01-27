Qué ocurrió en el segundo día del test secreto de la F1 2026 en Barcelona

El segundo día de la discreta "semana de shakedown" de la Fórmula 1 en el Circuit de Catalunya resultó mucho más tranquilo, ya que solo dos equipos salieron a pista. Ferrari, al igual que McLaren, había señalado su intención de perderse la jornada inaugural, pero el campeón vigente de constructores tampoco apareció en el segundo día.

Cada equipo tiene permitido rodar durante tres días a lo largo del shakedown de cinco días, y estos no necesitan ser consecutivos.

Muchos de los equipos presentes habían sugerido que era poco probable que rodaran el martes, debido a la lluvia prevista, pero Ferrari se animó a salir en esas condiciones y Charles Leclerc dejó el garaje en cuanto la pista se habilitó a las 9:00, hora local.

Incluso antes de eso, Haas había anunciado que no rodaría, prefiriendo dedicar el día a analizar los datos del lunes, jornada en la que se cree -porque los datos no son oficiales- que el equipo completó 154 vueltas, más distancia que cualquier otro.

A medida que el cielo comenzaba a oscurecerse, la sesión fue brevemente interrumpida con bandera roja, presuntamente porque Max Verstappen se salió de pista en la curva 5 durante su vuelta de salida.

Cuando la llovizna apareció y se intensificó hasta convertirse en lluvia poco antes de las 11:00, Mercedes confirmó que tampoco saldría a pista. Sin embargo, Red Bull y Ferrari habían acudido preparados para condiciones adversas, con dos juegos de neumáticos de lluvia extrema y cuatro de intermedios.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Lewis Hamilton tomó el relevo de Leclerc por la tarde. Aunque esta temporada tendrá un nuevo ingeniero de carrera, se entiende que durante el shakedown está trabajando con Bryan Bozzi, el ingeniero de larga data de Leclerc.

Isack Hadjar sustituyó a Verstappen por la tarde y, en la parte final de la jornada, hizo un trompo y golpeó las protecciones en la curva 14, la rápida derecha que desemboca en la recta principal, provocando una nueva bandera roja. Las consecuencias del incidente fueron captadas en video por un observador situado en una colina cercana con un teleobjetivo. Los portavoces de Red Bull confirmaron que Hadjar salió ileso del impacto.

Las imágenes mostraron que el RB22 de Hadjar había perdido el alerón trasero, pero, tras haber completado ya dos días de pruebas, Red Bull no queda tan comprometido como podría haberlo estado en otro escenario y dispone de tiempo suficiente para reparar el coche si cuenta con repuestos.

Se entiende que Cadillac, Audi, Racing Bulls y Alpine habían planeado no rodar el martes si el clima resultaba tan desfavorable como se esperaba y, en cualquier caso, el primer día de pruebas les dejó mucha "depuración" por hacer, en palabras del piloto que regresa, Valtteri Bottas.

Al igual que el lunes, no hubo tiempos oficiales, aunque varias fuentes pudieron acceder a registros de vueltas de manera no oficial. Como era de esperar, fueron en su mayoría más lentos que los del lunes dadas las condiciones, con Verstappen marcando un mejor registro de 1m19.578s y Leclerc de 1m20.578s en seco, aunque es importante subrayar no solo que estos tiempos no son oficiales, sino también que los equipos aún no han iniciado ningún trabajo serio de rendimiento.

Según se informó, Leclerc completó 64 vueltas pese a las interrupciones de la mañana, Verstappen 27, Hamilton dio 56 giros y Hadjar alcanzó 51 antes de su accidente. Esto convierte al día en relativamente exitoso para Ferrari dadas las condiciones, y algo menos para Red Bull si se tiene en cuenta la cantidad de vueltas que logró completar el lunes.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Ferrari

En la presentación de su decoración la semana pasada, McLaren dejó claro que estaba apostando por llegar con una especificación de coche relativamente madura para llevarla a las primeras carreras, lo que condicionó una llegada más tardía al shakedown. El equipo señaló que no rodaría antes del martes y que probablemente apuntaría al miércoles si el clima resultaba desfavorable.

Se sabe que el equipo ya ha llegado al circuito y se está preparando para rodar miércoles, jueves y viernes.

Por lo tanto, solo queda por conocerse la situación de Aston Martin, ya que Williams confirmó la semana pasada que su coche no estaría listo a tiempo para el shakedown. No se lo espera antes del jueves como muy pronto, tras admitir que no llegaría a tiempo para completar los tres días asignados.