Ferrari probó el nuevo modo aerodinámico para lluvia de la F1 2026

El segundo día del shakedown a puertas cerradas que la Fórmula 1 llevó a cabo hoy en Montmeló vio a solo dos equipos salir a pista, pero no faltaron en absoluto los puntos de debate y análisis.

Durante la mañana, con Ferrari concentrado en la recopilación de datos y en sumar kilómetros con el SF-26, Charles Leclerc tuvo la oportunidad de completar sus primeras vueltas sobre asfalto mojado y con los neumáticos Full Wet que utilizará a lo largo de la temporada 2026 en caso de encontrarse con la pista en condiciones extremas.

A lo largo de sus numerosos giros sobre mojado, el monegasco pudo probar la Partial Active Aero Mode, una de las novedades reglamentarias desde el punto de vista técnico y deportivo de la temporada 2026 de Fórmula 1.

Mientras se encontraba en la recta principal de Barcelona, Leclerc abrió el alerón delantero, haciendo caer el segundo y el tercer perfil. El alerón trasero, en cambio, permaneció correctamente cerrado, tal como establece el reglamento.

La aerodinámica activa es una extensión del ya retirado sistema DRS (Drag Reduction System) utilizado hasta el final de 2025. Esto hará que los monoplazas sean más eficientes en las rectas, con una configuración de bajo drag (resistencia al avance) concebida también para limitar la necesidad de utilizar energía eléctrica.

La versión de alta carga, en cambio, ha sido pensada para las curvas, donde ambos alerones permanecerán cerrados para garantizar el aporte adecuado de carga aerodinámica y un rendimiento óptimo también en los tramos no rectilíneos de los circuitos.

La tercera modalidad, es decir, la aerodinámica activa parcial, fue introducida con la aprobación del último borrador del reglamento el pasado mes de diciembre. Hasta entonces, el reglamento preveía que los pilotos no pudieran utilizar la aerodinámica activa en condiciones de pista mojada, mientras que la introducción de la nueva modalidad permitirá a los pilotos abrir el alerón delantero y mantener cerrado el trasero.

La necesidad de abrir al menos un alerón deriva tanto de la intención de evitar un consumo energético excesivo en las rectas como de evitar que una carga aerodinámica excesiva presione demasiado el monoplaza contra el suelo, desgastando el patín hasta llevarlo a un nivel considerado no conforme por el reglamento. Esto, de producirse, conllevaría la descalificación.

La aerodinámica parcialmente activa debería utilizarse sobre todo en condiciones de pista húmeda, donde las velocidades siguen siendo elevadas y el consumo energético es bastante alto, sin contar la carga aerodinámica que empuja el coche hacia el suelo.

No obstante, hay que recordar que en caso de lluvia intensa o de condiciones de pista particularmente mojada, será el director de carrera quien tenga la facultad de desactivar por completo la aerodinámica activa, y podrá hacerlo por razones de seguridad, para garantizar un mayor grip a los monoplazas también en las rectas. Esto será importante para reducir el riesgo de aquaplaning.