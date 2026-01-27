Williams supera el obstáculo que le impidió estar en los test de Barcelona

Williams superó la última prueba de choque ya la semana pasada, pero haber obtenido la homologación de la FIA para el FW48 no fue suficiente para enviar a tiempo el monoplaza de Grove a Barcelona para participar en la prueba de cinco días (tres en pista).

El equipo dirigido por James Vowles ha sufrido un grave retraso en sus planes de desarrollo porque el chasis del coche que pilotarán Carlos Sainz y Alexander Albon ha tenido que soportar un importante aumento de peso debido a la adición de revestimientos de carbono necesarios para alcanzar la rigidez requerida para superar las pruebas estructurales impuestas por la Federación Internacional.

James Vowles, director del equipo Williams Foto de: Erik Junius

Este año las normas de homologación se han vuelto más estrictas en todas las pruebas a favor de un nuevo salto de calidad en la seguridad: la ausencia en Cataluña de Williams pesará en la primera parte de la temporada porque, mientras que los demás equipos, tras el "desmame" español del monoplaza, podrán dedicarse en las pruebas de Bahrein al desarrollo y la búsqueda del rendimiento, el equipo de Grove tendrá que empezar la fase de conocimiento del coche sondeando su fiabilidad.

A la espera de su debut en pista, el equipo británico ha firmado un importante contrato con Sparco. La empresa turinesa se ha convertido en el proveedor oficial de ropa técnica y de competición. El acuerdo no se limita solo a la F1, ya que Sparco vestirá a todo el equipo, incluyendo la F1 Academy, la Williams F1 Team Driver Academy, Williams Heritage y los pilotos de Sim Racing.

Muy satisfecho Luke Timmins, director de Merchandise and Licensing de Williams: "Nuestro equipo da una calurosa bienvenida a Sparco como proveedor de racewear y ropa técnica, mientras entramos en una nueva era reglamentaria para la Fórmula 1. Sparco forma parte de la historia de Williams y estamos deseando dar juntos el siguiente paso en términos de rendimiento".

Nigel Mansell, campeón del mundo en 1992 con Williams: aquí lo vemos con el mono de Sparco. Foto de: Sutton Images

Vale la pena recordar que Nigel Mansell en 1992, Damon Hill hace 30 años en 1996 y Jacques Villeneuve en 1997 ganaron el Campeonato Mundial de Pilotos con Williams vistiendo monos Sparco.

Aldino Bellazzini, presidente y director ejecutivo de Sparco: "Williams y Sparco comparten una tradición ganadora en la Fórmula 1 y renovar esta asociación significa volver a un capítulo que ha contribuido a definir ambas marcas . Es un regreso construido para lo que está por venir: aportamos nuevas competencias, materiales avanzados y un enfoque del rendimiento aún más disciplinado y medible. En la transición a la nueva era reglamentaria de la F1, estamos orgullosos de poner nuestra experiencia al servicio de los pilotos y del equipo, traduciéndola en equipamiento técnico desarrollado según los más altos estándares del automovilismo mundial".